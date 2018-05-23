Туре не исключил, что может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением о своем будущем.

«Я хочу пойти туда, где буду побеждать. Сложно будет сыграть против «Сити», но это часть мой работы. Я так долго играл в футбол и не подхожу для работы в офисе или где-нибудь еще. Я хорош как футболист.

Кэррик ушел из «Манчестер Юнайтед»? Да, он только что ушел оттуда. Посмотрим. Я не исключаю перехода в большие клубы. Они очень важны для меня. То, чего они хотят достичь, что хотят сделать – это очень важно для меня», – сказал Туре.

34-летний игрок покинул «Сити» по окончании сезона-2017/18.