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  • Луческу: «Сборная России ошибалась из-за давления перед ЧМ»

Луческу: «Сборная России ошибалась из-за давления перед ЧМ»

5 июня 2018, 21:18
3

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат товарищеского матча против России (1:1).

«Для российской сборной матч был волнительным. Было давление, потому что они готовятся к чемпионату мира. Они совершали ошибки в атаке из-за давления перед ЧМ.

У российской команды другой стиль игры и взгляд на нее. У нас команда молодая, но другой стиль – мы пытаемся держать контроль на протяжении всей игры. Мы готовимся к Евро-2020», – передает слова Луческу корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Турция Луческу Мирча
Комментарии (3)
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koli4ka
1528223466
Правильным и верным путём идёте, тавагищи к Евро-2020. А мы туда и не помышляем,нам бы свой позор ЧМ-2018 пережить...
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Fan Loko mik
1528223713
Да нашим.......не могу назвать их "игроками" вообще по..й!!! Какое там волнение они спокойны как удавы!!! Могут даже играть вообще БЭЗ разминки, результат тот же будет!!!
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nemolod
1528224135
Уже давно забыл,когда наша сборная не ошибалась!
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