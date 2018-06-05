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    Луческу: «Сборная России ошибалась из-за давления перед ЧМ»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат товарищеского матча против России (1:1).

    «Для российской сборной матч был волнительным. Было давление, потому что они готовятся к чемпионату мира. Они совершали ошибки в атаке из-за давления перед ЧМ.

    У российской команды другой стиль игры и взгляд на нее. У нас команда молодая, но другой стиль – мы пытаемся держать контроль на протяжении всей игры. Мы готовимся к Евро-2020», – передает слова Луческу корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 21:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 июня 2018, 21:42

      Уже давно забыл,когда наша сборная не ошибалась!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 июня 2018, 21:35

      Да нашим.......не могу назвать их "игроками" вообще по..й!!! Какое там волнение они спокойны как удавы!!! Могут даже играть вообще БЭЗ разминки, результат тот же будет!!!

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 июня 2018, 21:31

      Правильным и верным путём идёте, тавагищи к Евро-2020. А мы туда и не помышляем,нам бы свой позор ЧМ-2018 пережить...

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