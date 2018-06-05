В «Химках» подтвердили назначение Шалимова на пост главного тренера

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» заключили контракт с Игорем Шалимовым. Презентация нового главного тренера красно-черных пройдет сегодня в Доме правительства Московской области.

«Химки» продолжают непростой путь возвращения в элиту российского футбола. Руководство клуба прилагает максимум усилий для выполнения этой задачи. За последние два года команда уверенно закрепилась в Футбольной национальной лиге. В минувшем сезоне химчан возглавлял Юрий Красножан, который мастерски начал работу в очень непростой момент межсезонья. Хочется поблагодарить Юрия Анатольевича за проделанную работу и пожелать ему успеха в дальнейшей карьере.

Новым главным тренером команды станет опытнейший наставник Игорь Шалимов. Мы помним его по блестящей работе с «Краснодаром». Игорь Михайлович обладает прекрасным опытом по выстраиванию работы, который был приобретен в академии футбола в Краснодаре. Наш приоритет – школа «Химок». Мы хотим, чтобы она стала одной из ведущих в России. Опыт Шалимова по выстраиванию подхода для нас очень важен. Мы хотим, чтобы он занялся не только тренерской работой с клубом, а и выстраиванием всей системы подготовки спортсменов», – сказал Терюшков.

Под руководством Юрия Красножана «Химки» заняли 13 место в минувшем первенстве ФНЛ. Последним местом работы Шалимова был «Краснодар», который он возглавлял с октября 2016 по апрель 2018 года.