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    В «Химках» подтвердили назначение Шалимова на пост главного тренера

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» заключили контракт с Игорем Шалимовым. Презентация нового главного тренера красно-черных пройдет сегодня в Доме правительства Московской области.

    «Химки» продолжают непростой путь возвращения в элиту российского футбола. Руководство клуба прилагает максимум усилий для выполнения этой задачи. За последние два года команда уверенно закрепилась в Футбольной национальной лиге. В минувшем сезоне химчан возглавлял Юрий Красножан, который мастерски начал работу в очень непростой момент межсезонья. Хочется поблагодарить Юрия Анатольевича за проделанную работу и пожелать ему успеха в дальнейшей карьере.

    Новым главным тренером команды станет опытнейший наставник Игорь Шалимов. Мы помним его по блестящей работе с «Краснодаром». Игорь Михайлович обладает прекрасным опытом по выстраиванию работы, который был приобретен в академии футбола в Краснодаре. Наш приоритет – школа «Химок». Мы хотим, чтобы она стала одной из ведущих в России. Опыт Шалимова по выстраиванию подхода для нас очень важен. Мы хотим, чтобы он занялся не только тренерской работой с клубом, а и выстраиванием всей системы подготовки спортсменов», – сказал Терюшков.

    Под руководством Юрия Красножана «Химки» заняли 13 место в минувшем первенстве ФНЛ. Последним местом работы Шалимова был «Краснодар», который он возглавлял с октября 2016 по апрель 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 17:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 5 июня 2018, 18:48

      Тренеры-неудачники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июня 2018, 17:33

      Письмо нового главного тренера красно-черных придет сегодня в Дом правительства Московской области.

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