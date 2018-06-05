«ПСЖ» предложил «Севилье» купить Алвеса. Игрок не входит в планы Тухеля

Правый защитник «ПСЖ» Дани Алвес может вернуться в «Севилью» спустя 10 лет после своего ухода.

Парижский клуб предложил 35-летнего игрока красно-белым, поскольку он не входит в планы нового главного тренера Томаса Тухеля.

Контракт бразильца с «ПСЖ» истекает в июне 2019 года. В мае он получил разрыв крестообразных связок колена и теперь пропустит не менее шести месяцев.

Сообщается, что главный тренер «Севильи» Пабло Мачин и спортивный директор Хоакин Каперрос обсудят идею возвращения Алвеса.