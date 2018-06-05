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    «ПСЖ» предложил «Севилье» купить Алвеса. Игрок не входит в планы Тухеля

    Правый защитник «ПСЖ» Дани Алвес может вернуться в «Севилью» спустя 10 лет после своего ухода.

    Парижский клуб предложил 35-летнего игрока красно-белым, поскольку он не входит в планы нового главного тренера Томаса Тухеля.

    Контракт бразильца с «ПСЖ» истекает в июне 2019 года. В мае он получил разрыв крестообразных связок колена и теперь пропустит не менее шести месяцев.

    Сообщается, что главный тренер «Севильи» Пабло Мачин и спортивный директор Хоакин Каперрос обсудят идею возвращения Алвеса.

    Источник: Football Espana

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    05.06.2018 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 5 июня 2018, 15:11

      После такой травмы в таком возрасте да и ещё защитник, надо заканчивать

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