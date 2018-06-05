Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панов: «Атакующая Турция – это отличная проверка на прочность для сборной России»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов расстроен тем, что в окончательной заявке национальной команды на ЧМ-2018 не оказалось форварда ЦСКА Федора Чалова.

    «Все-таки очень обидно, что в итоговую заявку не попал молодой нападающий Федор Чалов. Думаю, он мог бы реально помочь команде, а этот турнир стал бы для него серьезным стимулом и шагом вперед в карьере.

    В целом, соперники в преддверии чемпионата мира были подобраны неплохо. Австрия – очень неуступчивая команда, грамотно играющая в обороне и умело выходящая в контратаки. Турция – достаточно быстрая и атакующая сборная. Турки все время будут идти вперед, пытаться создать опасность у наших ворот, и это отличная проверка на прочность для нашей команды», – заявил Панов.

    Товарищеский матч Россия – Турция состоится во вторник, 5 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2018 07:04
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 июня 2018, 18:58

      Порвём сегодня мирчиных янычаров,шо тузик грелку.Уверен, сегодня будет... ШОК.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:59

      каждый раз подобные слова от разных людей звучат до игры а на деле все оказывается весьма плачевно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 5 июня 2018, 10:57

      Если будет 0:5, значит есть над чем работать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 10:22

      Проверка будет, особенно для обороны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 5 июня 2018, 10:19

      О! всплыло чудо )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 5 июня 2018, 09:11

      Хоть бы в створ турецких ворот разок - другой попали, уже бы прогресс был. Но чувствую опять тупо отпешеходят и получат свою дежурную банку или по бездарно нулям сгоняют в лучшем случае.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 5 июня 2018, 08:47

      Без советов ,ну никак.....
      Тем более ,что все эти советы-подсказки уходят в космос....
      Усее .робяты.теперь ждем приговора.кады там крайняя игра у России?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 5 июня 2018, 08:42

      Телевизор посмотрел, процитировал, красавчик)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июня 2018, 08:10

      Усталость уже от этих проверок.Хотелось бы самим кого нибудь проверить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июня 2018, 07:44

      Да, вроде как, прочность нашей команды и так проверяют каждый раз...
      Хотелось бы увидеть, как наши витязи проверяют чьи-то защитные порядки, заставляют оборонятся соперника и доставать мячи из сетки своих ворот...))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11