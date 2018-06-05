Панов: «Атакующая Турция – это отличная проверка на прочность для сборной России»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов расстроен тем, что в окончательной заявке национальной команды на ЧМ-2018 не оказалось форварда ЦСКА Федора Чалова.

«Все-таки очень обидно, что в итоговую заявку не попал молодой нападающий Федор Чалов. Думаю, он мог бы реально помочь команде, а этот турнир стал бы для него серьезным стимулом и шагом вперед в карьере.

В целом, соперники в преддверии чемпионата мира были подобраны неплохо. Австрия – очень неуступчивая команда, грамотно играющая в обороне и умело выходящая в контратаки. Турция – достаточно быстрая и атакующая сборная. Турки все время будут идти вперед, пытаться создать опасность у наших ворот, и это отличная проверка на прочность для нашей команды», – заявил Панов.

Товарищеский матч Россия – Турция состоится во вторник, 5 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.