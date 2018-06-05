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  • Панов: «Атакующая Турция – это отличная проверка на прочность для сборной России»

Панов: «Атакующая Турция – это отличная проверка на прочность для сборной России»

5 июня 2018, 07:04
12

Бывший нападающий сборной России Александр Панов расстроен тем, что в окончательной заявке национальной команды на ЧМ-2018 не оказалось форварда ЦСКА Федора Чалова.

«Все-таки очень обидно, что в итоговую заявку не попал молодой нападающий Федор Чалов. Думаю, он мог бы реально помочь команде, а этот турнир стал бы для него серьезным стимулом и шагом вперед в карьере.

В целом, соперники в преддверии чемпионата мира были подобраны неплохо. Австрия – очень неуступчивая команда, грамотно играющая в обороне и умело выходящая в контратаки. Турция – достаточно быстрая и атакующая сборная. Турки все время будут идти вперед, пытаться создать опасность у наших ворот, и это отличная проверка на прочность для нашей команды», – заявил Панов.

Товарищеский матч Россия – Турция состоится во вторник, 5 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Турция Панов Александр Чалов Федор
Комментарии (12)
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coocoo
1528172452
Турция - это всегда проверка для русских
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Рубик Докоян
1528172658
Проверяться надо ежегодно у врачей, а тут с нашей сбродной диагноз окончательный и прогноз неблагоприятный.
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insider_retro
1528173847
Да, вроде как, прочность нашей команды и так проверяют каждый раз... Хотелось бы увидеть, как наши витязи проверяют чьи-то защитные порядки, заставляют оборонятся соперника и доставать мячи из сетки своих ворот...))
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Мары
1528175447
Усталость уже от этих проверок.Хотелось бы самим кого нибудь проверить.
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Bobafett
1528177339
Телевизор посмотрел, процитировал, красавчик)
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alex1951
1528177650
Без советов ,ну никак..... Тем более ,что все эти советы-подсказки уходят в космос.... Усее .робяты.теперь ждем приговора.кады там крайняя игра у России?
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Caniggia
1528179086
Хоть бы в створ турецких ворот разок - другой попали, уже бы прогресс был. Но чувствую опять тупо отпешеходят и получат свою дежурную банку или по бездарно нулям сгоняют в лучшем случае.
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alp
1528183182
О! всплыло чудо )))
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zigbert
1528183357
Проверка будет, особенно для обороны.
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OfaZavr
1528185546
каждый раз подобные слова от разных людей звучат до игры а на деле все оказывается весьма плачевно.
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