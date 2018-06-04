Гендиректор «Динамо»: «Спрос на Ташаева весьма серьезный. Многое будет зависеть от самого игрока»

Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров прокомментировал ситуацию с возможной продажей полузащитника Александра Ташаева.

Ранее сообщалось, что в приобретении 23-летнего футболиста серьезно заинтересован «Спартак». Еще один претендент – «Зенит».

«Понятно, что спрос на Ташаева есть, и исходя из его небольших отступных, весьма серьезный.

В данной ситуации многое будет зависеть от самого игрока. «Динамо», в свою очередь, хочет сохранить футболиста в клубе», – сказал Федоров.

В минувшем сезоне Ташаев провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и семью результативными передачами.