Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Динамо»: «Спрос на Ташаева весьма серьезный. Многое будет зависеть от самого игрока»

    Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров прокомментировал ситуацию с возможной продажей полузащитника Александра Ташаева.

    Ранее сообщалось, что в приобретении 23-летнего футболиста серьезно заинтересован «Спартак». Еще один претендент – «Зенит».

    «Понятно, что спрос на Ташаева есть, и исходя из его небольших отступных, весьма серьезный.

    В данной ситуации многое будет зависеть от самого игрока. «Динамо», в свою очередь, хочет сохранить футболиста в клубе», – сказал Федоров.

    В минувшем сезоне Ташаев провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2018 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 23:07

      Конечно выбор должен сделать сам футболист.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 июня 2018, 22:58

      очередной развод клубы на бабло, сам сядет на лавку протирать форму

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 20:22

      Зенит уже отказался от этого золотца.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Yarrom89 4 июня 2018, 17:27

      Спрос большой, а сборной оказался не нужен, вернее сборной нужен, только Черчесову не нужен. Почему бы не дать шанс парню на ЧМ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 16:20

      Если есть спрос, значит будет и движение... Однозначно, в сторону клуба, который будет играть в еурокубках... Причём, личные условия и контрактное соглашение позволят заработать всей толпе, которая суетится вокруг игрока и ждёт своей доли от сделки...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 4 июня 2018, 16:06

      Налители толстосумы.А парень лавочку шлифовать будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11