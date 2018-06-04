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    Черчесов: «Можно ли кричать «караул», если проиграем Турции? Так вы уже кричите»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не нужно заранее беспокоиться о результате товарищеского матча с Турцией и готовности национальной команды к чемпионату мира.

    «Если завтра выступим неудачно, можно ли уже кричать «караул»? «Караул» вы уже кричите. А мы такими категориями никогда не рассуждаем.

    Если вы помните, подготовку к чемпионату мира мы начали с турками, и с ними закончим. Вы никогда не были в нашей шкуре, и вы не поймете, как мы думаем. Никогда не знаешь, что будет во время игры. Мы готовы к завтрашней игре», – сказал Черчесов.

    Встреча Россия – Турция состоится во вторник, 5 июня, в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    04.06.2018 14:28
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 июня 2018, 13:40

      4 место 0-0-3 0-7 0 запишите

      -1
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      Рейтинг: +152

      sampos 5 июня 2018, 13:18

      Да и вообще, Станислав, я лично уже заранее не беспокоюсь за результат даже и в нашей группе. Один-два мяча забьёте, только уж себе много не напропускайте.

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 5 июня 2018, 13:14

      Так ты уже проиграл.

      0
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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий 5 июня 2018, 12:11

      Я думаю, что РФС правильно оценивает силу сборной. Поэтому,мне кажется, что с Черчесовым заключен тайный договор: сделай, что сможешь, а если будет закономерный для нашей сегодняшней сборной результат(пшик) - всю вину свалим на тебя. Но бабла отгрузим тебе прилично. Вот он и плюет на всех. Если удастся выйти из группы и, о счастье - напороться на сильную сборную и не пройти дальше - хорошо. А если нет, то деньги скрасят весь негатив от разгневанного народа.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 22:59

      Ждем положительного результата, не хочется даже ничьей.

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 4 июня 2018, 18:43

      Если ты попал под завал и выбраться нет никакой возможности, то нужно кричать.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 18:36

      нет сейчас караул кричать уже поздно, за два года ничего не сделано под руководством %$@&! караул стоило кричать хотя бы год назад и делать перестановку.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 18:10

      не дай бог влезть в твою шкуру

      6
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 4 июня 2018, 17:22

      А что толку? Кричи не кричи, лучше играть не будете.

      3
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 4 июня 2018, 17:19

      Иди на хер вообще молчи до конца карьеры в сборной

      2
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