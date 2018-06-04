Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Можно ли кричать «караул», если проиграем Турции? Так вы уже кричите»

Черчесов: «Можно ли кричать «караул», если проиграем Турции? Так вы уже кричите»

4 июня 2018, 14:28
25

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не нужно заранее беспокоиться о результате товарищеского матча с Турцией и готовности национальной команды к чемпионату мира.

«Если завтра выступим неудачно, можно ли уже кричать «караул»? «Караул» вы уже кричите. А мы такими категориями никогда не рассуждаем.

Если вы помните, подготовку к чемпионату мира мы начали с турками, и с ними закончим. Вы никогда не были в нашей шкуре, и вы не поймете, как мы думаем. Никогда не знаешь, что будет во время игры. Мы готовы к завтрашней игре», – сказал Черчесов.

Встреча Россия – Турция состоится во вторник, 5 июня, в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Турция Черчесов Станислав
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mialkov
1528113162
Станислав Саламович, хочу напомнить, что вы играете ДЛЯ зрителей-болельщиков. А пока мы видим, точнее НЕ видим никакого взаимопонимания между игроками. И чтобы Вы там не придумывали - игры у сборной ПОД вашим руководством мы, болельщики, НЕ наблюдаем.
Ответить
Blossiya
1528113581
Нервные все кругом. Черчесов держится)
Ответить
fanchik
1528115033
Если сборная покажет надежный содержательный футбол, а настрой на игру с турками и самоотдача в игре будет на максимуме как в плей-оф на ЧМ18,то критики конечно по убавится.А если сборная в двухгодичном цикле продолжит "катать вату" для страны под "нагрузкой" или в игре будет присутствовать не сыгранность и игра в футбол"кто в лес,а кто по дрова"и ещё лозунг Черчеса" вы не поймете, как мы думаем" не защитит его в будущем и "черчесовскую шкуру" точно можно пустить "на бантики"на радость многим болельщикам
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1528117613
Отложим разговор до окончания матча. Это твой последний шанс, усатый. Покажи завтра генеральную репетицию перед ЧМ !
Ответить
KalterJax
1528117838
Конечно кричим караул! у тебя за неполных два года, поражений больше , чем положительных результатов! а последние игры, как-то оптимизма не внушают!
Ответить
KalterJax
1528117968
Я хочу чтобы с турцией мы проиграли как можно с большим счётом, чтобы этого недотренера, погнали из сборной за неделю до ЧМ! а он ещё надеяться до августа продержаться, наивный
Ответить
matvei_72
1528120154
Что за крик,Черчесов ясно сказал выиграем завтра или нет ,ему все равно. Главное бабло капает.....
Ответить
Yarrom89
1528122177
А что толку? Кричи не кричи, лучше играть не будете.
Ответить
Полная Канистра
1528125013
не дай бог влезть в твою шкуру
Ответить
OfaZavr
1528126564
нет сейчас караул кричать уже поздно, за два года ничего не сделано под руководством %$@&! караул стоило кричать хотя бы год назад и делать перестановку.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+