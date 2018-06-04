Черчесов: «Можно ли кричать «караул», если проиграем Турции? Так вы уже кричите»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не нужно заранее беспокоиться о результате товарищеского матча с Турцией и готовности национальной команды к чемпионату мира.

«Если завтра выступим неудачно, можно ли уже кричать «караул»? «Караул» вы уже кричите. А мы такими категориями никогда не рассуждаем.

Если вы помните, подготовку к чемпионату мира мы начали с турками, и с ними закончим. Вы никогда не были в нашей шкуре, и вы не поймете, как мы думаем. Никогда не знаешь, что будет во время игры. Мы готовы к завтрашней игре», – сказал Черчесов.

Встреча Россия – Турция состоится во вторник, 5 июня, в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.