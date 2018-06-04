Гаттузо просмотрит Фалькао, Вернера и Феллаини в матчах ЧМ-2018

Несколько представителей «Милана» во главе с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо будут присутствовать на матчах чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Скауты итальянского клуба будут следить за несколькими футболистами, в которых они заинтересованы.

Речь идет о нападающем «Монако» и сборной Колумбии Радамеле Фалькао, форварде «РБ Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернере и двух бельгийских полузащитников – Маруане Феллаини («Манчестер Юнайтед») и Юри Тилемансе («Монако»).

В сферу интересов итальянцев входит и 21-летний центрального защитника сборной Португалии Рубен Диаш, за которого «Бенфика» рассчитывает выручить не менее 40 миллионов евро.