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  • Ивелин Попов: «В «Рубине» почувствовал доверие, которого не было в «Спартаке»

Ивелин Попов: «В «Рубине» почувствовал доверие, которого не было в «Спартаке»

3 июня 2018, 20:38
13

Полузащитник Ивелин Попов признался, что в «Рубине» он получил поддержку, которой ему не хватало в «Спартаке».

Болгарский футболист начал сезон-2017/18 в составе красно-белых. Зимой хавбек перешел в клуб из Казани.

«Со «Спартаком» летом мы выиграли Суперкубок, играли в Лиге чемпионов, провели хорошие матчи, а после Нового года я отправился в «Рубин». Я доволен. Самое главное, что обошлось без травм и я почувствовал доверие со стороны тренеров, поддержку со стороны товарищей по команде, болельщиков.

В футболе самое главное — это доверие. В «Спартаке» такого доверия не было. Я этого не чувствовал», — приводит слова Попова БНТ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Попов Ивелин
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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серега кашин
1528048212
в рубине хороших игроков просто не осталось
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vm777
1528049200
А Спартак в лице Ханни обрел сильного атакующего полузащитника. Все в выигрыше.
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rammax fcsm
1528049661
вот там и оставайся... спасибо за чемпионство, но твоё время в Спартаке вышло... не надо ни на кого пенять, если выходишь и играешь, как дерьмо... рубин - твоё...
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mutabor
1528053519
Откуда такие ранимые берутся, такое впечатление что не взрослые мужики, а подростки в пубертатном периоде
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Мары
1528053548
Ивелин, мы рады за тебя. В результате ни кто не проиграл.Ты счастдив в Рубине, Ханни в Спартаке.И там и там польза.
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Denis SPb
1528059207
Если останется в "Рубине", все будут в плюсе!!!!
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Blossiya
1528092545
Синдром "первого парня на деревне". Извините.
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OfaZavr
1528098652
ну раз в Рубине счастлив то и мы за тебя рады! спасибо за вклад в успехи команды!
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nik55
1528099901
трепло
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zigbert
1528128945
Трудно ему было пробиться в стартовый состав в Спартаке. В Рубине состав послабей и его место никто не займет.
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