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    Ивелин Попов: «В «Рубине» почувствовал доверие, которого не было в «Спартаке»

    Полузащитник Ивелин Попов признался, что в «Рубине» он получил поддержку, которой ему не хватало в «Спартаке».

    Болгарский футболист начал сезон-2017/18 в составе красно-белых. Зимой хавбек перешел в клуб из Казани.

    «Со «Спартаком» летом мы выиграли Суперкубок, играли в Лиге чемпионов, провели хорошие матчи, а после Нового года я отправился в «Рубин». Я доволен. Самое главное, что обошлось без травм и я почувствовал доверие со стороны тренеров, поддержку со стороны товарищей по команде, болельщиков.

    В футболе самое главное — это доверие. В «Спартаке» такого доверия не было. Я этого не чувствовал», — приводит слова Попова БНТ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2018 20:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:15

      Трудно ему было пробиться в стартовый состав в Спартаке. В Рубине состав послабей и его место никто не займет.

      2
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 4 июня 2018, 12:47

      все нежные, мать вашу. Доказывай, чтобы доверяли на поле.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 4 июня 2018, 11:11

      трепло

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 10:50

      ну раз в Рубине счастлив то и мы за тебя рады! спасибо за вклад в успехи команды!

      4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июня 2018, 09:09

      Синдром "первого парня на деревне". Извините.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 3 июня 2018, 23:53

      Если останется в "Рубине", все будут в плюсе!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 июня 2018, 22:19

      Ивелин, мы рады за тебя.
      В результате ни кто не проиграл.Ты счастдив в Рубине, Ханни в Спартаке.И там и там польза.

      7
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      Рейтинг: +38

      mutabor 3 июня 2018, 22:18

      Откуда такие ранимые берутся, такое впечатление что не взрослые мужики, а подростки в пубертатном периоде

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > mutabor 4 июня 2018, 12:48

      тот же вопрос.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 3 июня 2018, 21:14

      вот там и оставайся... спасибо за чемпионство, но твоё время в Спартаке вышло... не надо ни на кого пенять, если выходишь и играешь, как дерьмо... рубин - твоё...

      2
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      Рейтинг: +9164

      vm777 3 июня 2018, 21:06

      А Спартак в лице Ханни обрел сильного атакующего полузащитника. Все в выигрыше.

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