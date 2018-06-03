Ивелин Попов: «В «Рубине» почувствовал доверие, которого не было в «Спартаке»

Полузащитник Ивелин Попов признался, что в «Рубине» он получил поддержку, которой ему не хватало в «Спартаке».

Болгарский футболист начал сезон-2017/18 в составе красно-белых. Зимой хавбек перешел в клуб из Казани.

«Со «Спартаком» летом мы выиграли Суперкубок, играли в Лиге чемпионов, провели хорошие матчи, а после Нового года я отправился в «Рубин». Я доволен. Самое главное, что обошлось без травм и я почувствовал доверие со стороны тренеров, поддержку со стороны товарищей по команде, болельщиков.

В футболе самое главное — это доверие. В «Спартаке» такого доверия не было. Я этого не чувствовал», — приводит слова Попова БНТ.