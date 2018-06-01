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    Дриусси может перейти в «Рому»

    «Рома» хочет приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, информирует Forzaroma.

    Петербургский клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона. Предполагается, что это может подтолкнуть аргентинца к переходу в римский клуб. Сумма сделки может составить 12 миллионов евро.

    Футболист перебрался в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов. В прошедшем розыгрыше РФПЛ форвард провел 27 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 13:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 2 июня 2018, 01:23

      Ну не в спартак же ему идти?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2018, 00:03

      и Ригони тоже заверните

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 1 июня 2018, 23:07

      безликий и ничем не запомнившийся лег. уйдет, и через неделю никто и не вспомнит, что такой был в Зените

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 1 июня 2018, 19:42

      Аргентинцы разбегаются из зинита как тараканы)) И что теперь будет делать Фурсенко? Он ведь громогласно заявлял что аргентинцы покупались им на вырост) что они будут дальше только расти в цене и даже выиграют ему ЛЧ) Кого теперь будет растить этот "гений" тамошнего футбола?

      -1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 1 июня 2018, 19:12

      Не в коем случае,через год или два,он будет стоить не меньше 30-35 мультов,я уверен!

      2
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 19:07

      Если Дриусси будет настойчивым в своем желании покинуть Зенит, то надо отпускать. А так игрок интересный и Семаку наверняка будет трудно отдавать его в другую команду.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 июня 2018, 18:46

      А кто напом будет? Заболотный чтоль?

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 1 июня 2018, 16:25

      Тренер его оставит если он сам захочет - у него видно понимание игры, а это талант.
      Но до настоящего крайнего нападающего ему еще работать и работать. Судя по тому как он играл, он работать не прочь, но возможно предпочитает делать это в более сильной команде. Тогда пусть уходит, хотя Рома для него чересчур сильна, и там он надолго застрянет в запасе.

      2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Вомбат 1 июня 2018, 19:11

      Его проблема в этом сезоне была в схеме игры Зенита,с таким ростом много не позабиваешь,если команда мяч в штрафную только навесами доставляет+он не фланговый нап.,он центральный или поднападающий,всё остальное эксперименты Манчини!

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 1 июня 2018, 15:57

      Дриусси-интересный игрок. Надо ему аклиматизироваться,если тренер оставит-думаю дело пойдет.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 июня 2018, 15:12

      Большой "аргентинский исход" начался... Скоро не останется ни одного, но придут словаки из четвертого дивизиона , а Пищевик довольно потирает руки...

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