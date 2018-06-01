Дриусси может перейти в «Рому»

«Рома» хочет приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, информирует Forzaroma.

Петербургский клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона. Предполагается, что это может подтолкнуть аргентинца к переходу в римский клуб. Сумма сделки может составить 12 миллионов евро.

Футболист перебрался в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов. В прошедшем розыгрыше РФПЛ форвард провел 27 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.