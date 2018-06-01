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Дриусси может перейти в «Рому»

1 июня 2018, 13:35
25

«Рома» хочет приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, информирует Forzaroma.

Петербургский клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона. Предполагается, что это может подтолкнуть аргентинца к переходу в римский клуб. Сумма сделки может составить 12 миллионов евро.

Футболист перебрался в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов. В прошедшем розыгрыше РФПЛ форвард провел 27 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (25)
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Федя Кабак
1527852681
игрок не уровня Ромы, абсолютно! В какую нибудь Сампдорию, да
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srg38
1527853308
что бы и Рома в следующем сезоне обдриуссилась?
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Stavropolets
1527854588
Аргентинцы разбегаются
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neveldomha
1527854841
Стоило бы ему все таки дать шанс. Вот если распадется эта аргентинская шайка, то возможно Дриусси будет проще влиться в коллектив и самостоятельно принимать решения, в том числе на поле, не глядя на своих соплеменников. Парень то молодой, и вполне перспективный. Тут только вопрос психологии надо порешать и результат будет.
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val-berezko
1527857838
Дриусси-интересный игрок. Надо ему аклиматизироваться,если тренер оставит-думаю дело пойдет.
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Вомбат
1527859557
Тренер его оставит если он сам захочет - у него видно понимание игры, а это талант. Но до настоящего крайнего нападающего ему еще работать и работать. Судя по тому как он играл, он работать не прочь, но возможно предпочитает делать это в более сильной команде. Тогда пусть уходит, хотя Рома для него чересчур сильна, и там он надолго застрянет в запасе.
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zigbert
1527869226
Если Дриусси будет настойчивым в своем желании покинуть Зенит, то надо отпускать. А так игрок интересный и Семаку наверняка будет трудно отдавать его в другую команду.
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Lenin26
1527869558
Не в коем случае,через год или два,он будет стоить не меньше 30-35 мультов,я уверен!
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Пестрый
1527871335
Аргентинцы разбегаются из зинита как тараканы)) И что теперь будет делать Фурсенко? Он ведь громогласно заявлял что аргентинцы покупались им на вырост) что они будут дальше только расти в цене и даже выиграют ему ЛЧ) Кого теперь будет растить этот "гений" тамошнего футбола?
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alp
1527883645
безликий и ничем не запомнившийся лег. уйдет, и через неделю никто и не вспомнит, что такой был в Зените
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