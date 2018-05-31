«Зенит» – об уходе Зидана: «Реал», руки прочь от Семака!»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала новость об уходе Зинедина Зидана с должности главного тренера «Реала».

«Шокированы уходом Зидана из «Реала». К счастью, мы ухватили Семака еще во вторник, поэтому руки прочь, «Реал»!» – говорится в записи петербургского клуба в твиттере.

Сообщалось, что на должность тренера мадридского клуба претендуют Гути, Арсен Венгер и Маурисио Покеттино.

Сергей Семак возглавил «Зенит» после полутора лет работы в «Уфе». 42-летний специалист сменил в должности Роберто Манчини, который принял сборную Италии.