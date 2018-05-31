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«Зенит» – об уходе Зидана: «Реал», руки прочь от Семака!»

31 мая 2018, 16:48
30

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала новость об уходе Зинедина Зидана с должности главного тренера «Реала».

«Шокированы уходом Зидана из «Реала». К счастью, мы ухватили Семака еще во вторник, поэтому руки прочь, «Реал»!» – говорится в записи петербургского клуба в твиттере.

Сообщалось, что на должность тренера мадридского клуба претендуют Гути, Арсен Венгер и Маурисио Покеттино.

Сергей Семак возглавил «Зенит» после полутора лет работы в «Уфе». 42-летний специалист сменил в должности Роберто Манчини, который принял сборную Италии.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Зенит Семак Сергей Зидан Зинедин
Комментарии (30)
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Grindcore
1527775426
Берите лучше Валеру Карпина. У него есть опыт тренерской работы в испанских клубах.
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alp
1527776329
юмор на грани фантастики...
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88serega88
1527777001
Зидана вместо усача в сборную, прямо сегодня, прямо сейчас
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Nintendo8800
1527778790
очень плоский юмор
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Diesel133
1527778853
Божович, Рахимов, Гамула есть, так что без тренера Реал не останется)
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OfaZavr
1527781857
да уж с юмором дела не важно обстоят.
Ответить
shinnik
1527782106
креативность пресс-ребят шкалит просто.. так бы игроков пёрло..
Ответить
Ден 781
1527783906
Идиоты
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BANNIKOV1970
1527784097
Ку ку! С приветом!
Ответить
yarik1_78
1527785490
Не смешили бы народ!
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