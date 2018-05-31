Газзаев: «Поражение от австрийцев? Здесь нечего комментировать»

Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев воздержался от комментария игры команды в матче против австрийцев (0:1).

«У меня нет комментариев по игре нашей сборной с Австрией. Потому что здесь вообще нечего комментировать», – сказал Газзаев.

5 июня подопечные Станислава Черчесова примут сборную Турции в Москве. Контрольный матч станет для россиян последним перед домашним чемпионатом мира, который начнется 14 июня.

Соперники сборной по группе А – Саудовская Аравия, Уругвай и Египет.