Гончаренко – о конфликтах в раздевалке: «Могу и согласиться с мнением наших глыб»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что не позволяет себе конфликтных ситуаций в команде.

«Тут надо понять вот что. Наши глыбы – Игнашевич, братья, Акинфеев — на следующий день после игры всегда могут подойти и в спокойной атмосфере сказать: «Михалыч, может, надо было по-другому сыграть?» Но на эмоциях, после первого тайма они себе такого никогда не позволят. Я в свою очередь тоже отвечаю на их вопросы, спокойно объясняю, почему я так поступил. Могу и согласиться с их мнением», – рассказал Гончаренко.

ЦСКА в минувшем сезоне занял второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, обеспечив участие в групповом этапе Лиги чемпионов.