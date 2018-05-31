Терри: «Горд тем, что был капитаном «Астон Виллы»

Защитник Джон Терри накануне покинул «Астон Виллу» после года выступления за клуб.

«Я горд тем, что у меня была возможность выступать и быть капитаном такого великого клуба, как «Астон Вилла». Я отдал всего себя на поле и за его пределами, и мне до сих пор обидно, что команда не вышла в Премьер-лигу, она этого полностью заслуживает», – написал Терри в инстаграме.

37-летний англичанин прошлым летом перешел в «Астон Виллу» из «Челси». Команда из Бирмингема не смогла пробиться в Премьер-лигу, уступив «Фулхэму» (0:1) в решающем матче.