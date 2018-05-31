Акинфеев: «Мое дело – отбивать удары. Все остальные вопросы к главному тренеру»

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев нашел и положительный момент в поражении в товарищеском матче от Австрии (0:1) – отсутствие травмированных игроков.

– Был разбор в раздевалке?

– Разбор будет позже. Обычный разговор. Все спокойно.

– Были положительные моменты?

– Обошлись без травм.

– Не портят настроение перед чемпионатом мира поражения?

– Нет. Его портит результат. Неважно – дворовый футбол или матч высшего уровня. Всегда хочется побеждать. Тогда и будет позитив.

– Прокомментируйте момент с голом.

– Как вы видели его с трибуны, так и мы из-за ворот. Разбирали эти моменты, знали, что они играют именно так: проходят во фланг – и прострел в свободную зону. Но, к сожалению, не предотвратили. Никого обвинять не буду.

– Комфортно вам играть с двумя центральными защитниками?

– Мое дело – отбивать удары. Все остальные вопросы к главному тренеру.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия