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  • Акинфеев: «Мое дело – отбивать удары. Все остальные вопросы к главному тренеру»

Акинфеев: «Мое дело – отбивать удары. Все остальные вопросы к главному тренеру»

31 мая 2018, 07:05
30

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев нашел и положительный момент в поражении в товарищеском матче от Австрии (0:1) – отсутствие травмированных игроков.

– Был разбор в раздевалке?

– Разбор будет позже. Обычный разговор. Все спокойно.

– Были положительные моменты?

– Обошлись без травм.

– Не портят настроение перед чемпионатом мира поражения?

– Нет. Его портит результат. Неважно – дворовый футбол или матч высшего уровня. Всегда хочется побеждать. Тогда и будет позитив.

– Прокомментируйте момент с голом.

– Как вы видели его с трибуны, так и мы из-за ворот. Разбирали эти моменты, знали, что они играют именно так: проходят во фланг – и прострел в свободную зону. Но, к сожалению, не предотвратили. Никого обвинять не буду.

– Комфортно вам играть с двумя центральными защитниками?

– Мое дело – отбивать удары. Все остальные вопросы к главному тренеру.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (30)
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Vistavas
1527740825
Очередной раз обо***лись... Даже говорить ничего не хочется...
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Ricco76""
1527743120
Держись, Игорёк)) с такой обороной надежда только на тебя
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Dominator777
1527744149
Игорь высказался объективно, но с такой игрой сборной нам на ЧМ 2018 ничего не "светит".
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insider_retro
1527745428
Тренеру вопросы бесполезно задавать... Хотя, очень жду, что по завершении ЧМ, ему на ковре задаст несколько вопросов Самый Главный Болельщик!..)) Может, хотя бы, спеси непомерной поубавится!..))
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VIPded
1527746169
Ох, как же, наверное, Игорьку хотелось матом высказаться... (((
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RamonCSKA
1527746677
Молодец, не стал искать виноватых,просто и так все знают
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anatolich72
1527747590
Балерины блин,травм нет, так и игры нет никакой.Напомнил Аршавина болеете и болейте а нам всё пофигу и это капитан.
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Mazzola
1527748210
Может ещё не поздно абрека убрать? Вон в далёком 1986 году рискнули и хотя медалей не получили, но и выступили весьма достойно! А то ведь позорище позорное...
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Sterh
1527750234
"– Не портят настроение перед чемпионатом мира поражения? – Нет. Его портит результат." Интеллектуальные способности вызывают серьезные сомнения..
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OfaZavr
1527755634
если бы был тренер конечно спросили у него, но его к сожалению нет.
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