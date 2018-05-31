Акинфеев: «Мое дело – отбивать удары. Все остальные вопросы к главному тренеру»

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев нашел и положительный момент в поражении в товарищеском матче от Австрии (0:1) – отсутствие травмированных игроков.
– Был разбор в раздевалке?
– Разбор будет позже. Обычный разговор. Все спокойно.
– Были положительные моменты?
– Обошлись без травм.
– Не портят настроение перед чемпионатом мира поражения?
– Нет. Его портит результат. Неважно – дворовый футбол или матч высшего уровня. Всегда хочется побеждать. Тогда и будет позитив.
– Прокомментируйте момент с голом.
– Как вы видели его с трибуны, так и мы из-за ворот. Разбирали эти моменты, знали, что они играют именно так: проходят во фланг – и прострел в свободную зону. Но, к сожалению, не предотвратили. Никого обвинять не буду.
– Комфортно вам играть с двумя центральными защитниками?
– Мое дело – отбивать удары. Все остальные вопросы к главному тренеру.
Главные выводы по матчу Австрия – Россия