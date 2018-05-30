Кришито – лучший футболист «Зенита» в сезоне-2017/18 по мнению болельщиков

Болельщики «Зенита» выбрали защитника Доменико Кришито лучшим футболистом команды в прошедшем сезоне.

За итальянца проголосовало 39,7% опрошенных. Второе место занял нападающий Александр Кокорин (36,7%), третье досталось голкиперу Андрею Луневу (11,3%).

В сезоне-2017/18 Кришито провел 40 матчей, отметившись шестью мячами и шестью голевыми передачами. По завершении кампании покинул Санкт-Петербург, поскольку у него истек контракт, и подписал соглашение с «Дженоа».