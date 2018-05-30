Sport24: «Динамо» начнет новый сезон на «Арене Химки»

«Динамо» будет выступать на «Арене-Химки» в сезоне-2018/19. По информации Sport24, бело-голубые заключили со стадионом контракт сроком на один год.

Это связано с тем, что сроки ввода в эксплуатацию нового домашнего стадиона клуба «ВТБ Арены» вновь перенесены. Договор «Динамо» с «Ареной-Химки» рассчитан на любое количество матчей, а также включает в себя возможность переезда бело-голубых на стадион в Петровском парке, если он будет сдан до весны 2019 года.

«Динамо» проводит свои матчи на «Арене-Химки» с 2009 года.