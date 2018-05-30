«Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ. Клуб будет пробовать заявиться в ПФЛ

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб не выступит в розыгрыше ФНЛ-2018/19, поскольку не прошел лицензирование РФС. Теперь, по его словам, тосненцы попытаются получить лицензию для участия в ПФЛ.

«Тосно» не получил лицензию ФНЛ, все случилось так, как и ожидалось. Будем пробовать пройти процедуру лицензирования ПФЛ. Срок подачи заявления – до 14 июня, 22 июня все решится. Пока не могу сказать, что будет с клубом дальше», – сказал Матюшенко.

В прошедшем сезоне «Тосно» занял 15 место в РФПЛ и вылете в первый дивизион. Кроме того, команда из Ленинградской области выиграла Кубок России. Как сообщалось ранее, РФС отказал «Тосно» в лицензировании из-за проблем с финансами.