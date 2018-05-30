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  • «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ. Клуб будет пробовать заявиться в ПФЛ

«Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ. Клуб будет пробовать заявиться в ПФЛ

30 мая 2018, 13:33
18

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб не выступит в розыгрыше ФНЛ-2018/19, поскольку не прошел лицензирование РФС. Теперь, по его словам, тосненцы попытаются получить лицензию для участия в ПФЛ.

«Тосно» не получил лицензию ФНЛ, все случилось так, как и ожидалось. Будем пробовать пройти процедуру лицензирования ПФЛ. Срок подачи заявления – до 14 июня, 22 июня все решится. Пока не могу сказать, что будет с клубом дальше», – сказал Матюшенко.

В прошедшем сезоне «Тосно» занял 15 место в РФПЛ и вылете в первый дивизион. Кроме того, команда из Ленинградской области выиграла Кубок России. Как сообщалось ранее, РФС отказал «Тосно» в лицензировании из-за проблем с финансами.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Россия. Кубок Тосно Матюшенко Вячеслав
Комментарии (18)
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panmon
1527676732
Жаль не получили лицензию УЕФА Было бы прикольно несуществующей команде играть только в лиге Европы. Нашим чинушам вообще жирный минус
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I_R_O_N_M_A_N
1527676880
От группового этапа ЛЕ до ПФЛ один шаг...
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Max Bobr
1527677159
Утопили хорошую команду. Что имеем - не храним, потерявши - плачем.
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triton004
1527677939
Жаль конечно что у нас со спортом так всё туго,команда выиграла кубок,а теперь будет играть во 2 дивизионе,ну просто круто,столько команд утопили,а потом для сборной собирают с миру по нитке,"строителю"похер на всё и на всех
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3ton
1527678075
Неужели так трудно в таком большом городе найти средства?
Или у города только есть деньги на "распил-арену" Кроме понтов в Питере нет ничего.
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Артурка32
1527678264
пипец....утопили клуб....
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Shogun
1527678975
А ху...ю от этой страны, так Амкару дали лицензию на РФПЛ, хотя долг у них 1 млрд и ноют каждый сезон по поводу денег, а этим даже в ФНЛ не видать это позор, а про суперкубок уже бала такая фигня только в Испании, когда Барса выиграла лигу и кубок, но игру за суперкубок играли против команды которая заняла 2е место, Реал был тогда, и была тогда элька за суперкубок Испании
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Jdkwjx58
1527689224
Это они специально не лицензируют.Боятся,что снова натянут они спартаковское дерьмо на кол свой тосненский
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OfaZavr
1527694269
очень жаль, неплохая команда была но рассыпалась на глазах...
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zigbert
1527759856
Судьба команд не получивших материальную подпитку.
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