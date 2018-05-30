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  • Агент: «Левандовски нужны перемены. И новый вызов в карьере»

Агент: «Левандовски нужны перемены. И новый вызов в карьере»

30 мая 2018, 10:03
6

Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, рассказал о желании его клиента покинуть Мюнхен.

«Роберт считает, что ему нужны перемены и новый вызов в карьере. Об этом мы уже сообщили представителям «Баварии».

Его мотивы – это не деньги или переход в определенный клуб, потому что практически все топ-клубы Европы хотели бы видеть его в своих рядах.

Думаю, в руководстве клуба понимают мотивацию Роберта», – заявил Захави.

Ранее сообщалось о желании поляка перебраться в «Реал» или «Челси».

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (6)
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insider_retro
1527665109
Бавария, со временем, найдёт замену Роберту, а вот сможет ли поляк в поиске новых вызовов найти свою вожделенность?!..)) Хотя, перемены в карьере, часто бывают уместны и полезны...
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Dgad
1527668977
Значит полюбому перейдет в новый клуб, неужели в Реал?)
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Masteralex
1527671076
если Роналду уйдёт, то Левандовски станет вполне адекватной заменой ему, в Баварии он зачах совсем
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zigbert
1527755329
Конкурировать в Реале при таком возрасте, сложно.
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Михаил_Боярский
1527804709
Ему через 2 месяца тридцатка будет. О каких вызовах речь? Китай??))
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