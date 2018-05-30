Агент: «Левандовски нужны перемены. И новый вызов в карьере»

Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, рассказал о желании его клиента покинуть Мюнхен.

«Роберт считает, что ему нужны перемены и новый вызов в карьере. Об этом мы уже сообщили представителям «Баварии».

Его мотивы – это не деньги или переход в определенный клуб, потому что практически все топ-клубы Европы хотели бы видеть его в своих рядах.

Думаю, в руководстве клуба понимают мотивацию Роберта», – заявил Захави.

Ранее сообщалось о желании поляка перебраться в «Реал» или «Челси».