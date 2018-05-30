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  • Гончаренко: «Тройка Игнашевич-Березуцкие даст фору очень многим»

Гончаренко: «Тройка Игнашевич-Березуцкие даст фору очень многим»

30 мая 2018, 09:31
7

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о преимуществах, которыми обладают ветераны команды защитники Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.

«Они бесподобно чувствуют, как складывается игра. Понимают, когда кого-то надо подтолкнуть, а кого-то, наоборот, успокоить.

Даже на тренировках они сканируют любого футболиста: если кто-то где-то недорабатывает, мозги тут же вправляются. И мне как тренеру подсказывают, потому что какие-то ситуации видят изнутри – говорят, что надо исправить, чтобы стать лучше. Могут высказать что-то руководству, если что-то не так. Масса факторов, которые помогают поддерживать ту самую химию.

Но самое главное – это их профессионализм. Игнашевич в свои 38 лет продолжает тренироваться и лучше многих молодых в плане передач и понимания игры. В плане принятия решений, исходя из сложности матча, эта тройка даст фору очень многим», – рассказал Гончаренко.

Сергей Игнашевич принял предложение вернуться в состав сборной России перед стартом ЧМ-2018, братья Березуцкие отказались от такого предложения.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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каа
1527664076
Эта тройка вот уже более 15 лет дает фору... но никто почему то не пользуется...
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Павел Буре
1527664136
даст фору очень многим, которые не попали на ЧМ!
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омск55
1527664830
согласен Тройка Игнашевич-Березуцки на троих 108 лет
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Dgad
1527669121
Года берут свое, в скорости они потеряли значительно...в выборе позиции все так же хороши и умеют читать игру
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yorgenbarenz
1527671632
Это всё для внутреннего пользования и давно.Против сильного зарубежья они не тянут.У всех троих слабая скорость и разворотливость.Пусть в ножки кланяются Котофеюшке.Он подчищал за ними миллион раз.
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богатяновский
1527672153
эта фора никому не нужна их и так без всякой форы на повороте объедут
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val-berezko
1527685657
Игнашевичу без Березуцких совсем тяжко будет. Там не было скорости,но было взаимопонимание. Будем смотреть и надеяться.
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