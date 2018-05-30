Гончаренко: «Тройка Игнашевич-Березуцкие даст фору очень многим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о преимуществах, которыми обладают ветераны команды защитники Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.

«Они бесподобно чувствуют, как складывается игра. Понимают, когда кого-то надо подтолкнуть, а кого-то, наоборот, успокоить.

Даже на тренировках они сканируют любого футболиста: если кто-то где-то недорабатывает, мозги тут же вправляются. И мне как тренеру подсказывают, потому что какие-то ситуации видят изнутри – говорят, что надо исправить, чтобы стать лучше. Могут высказать что-то руководству, если что-то не так. Масса факторов, которые помогают поддерживать ту самую химию.

Но самое главное – это их профессионализм. Игнашевич в свои 38 лет продолжает тренироваться и лучше многих молодых в плане передач и понимания игры. В плане принятия решений, исходя из сложности матча, эта тройка даст фору очень многим», – рассказал Гончаренко.

Сергей Игнашевич принял предложение вернуться в состав сборной России перед стартом ЧМ-2018, братья Березуцкие отказались от такого предложения.