Дзагоев: «Салах? Если он не сыграет на ЧМ, это будет потерей для всего турнира»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился мнением о травме нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Форвард получил травму во время финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Эпизод был игровым. Не знаю, был ли у Рамоса злой умысел. Обидно, когда такие игроки пропускают такого масштаба турниры. Хочется, чтобы все проявляли себя с лучшей стороны именно на таких турнирах. Это будет потерей для мирового первенства», – сказал Дзагоев.

Сборная России 19 июня сыграет против команды Египта в рамках группового этапа ЧМ.

В Европейском союзе дзюдо назвали запрещенным прием, который Рамос применил на Салахе