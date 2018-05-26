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  • Газинский: «Глушаков не попал в состав сборной России на ЧМ-2018? Ни для кого нет вечного зеленого света»

Газинский: «Глушаков не попал в состав сборной России на ЧМ-2018? Ни для кого нет вечного зеленого света»

26 мая 2018, 22:03
9

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал непопадание в состав сборной России на чемпионат мира-2018 хавбека «Спартака» Дениса Глушакова.

– Когда объявили «список 28», в котором, можно сказать, вы переиграли Дениса Глушакова, все жалели капитана «Спартака». Вас это не раздражало?

– Нет, спокойно ко всему относился. Есть сезон, и в какие-то его отрезки кто-то готов лучше, кто-то хуже. Никаких проблем в этом не вижу. В сборной ни для кого нет вечного зеленого света. Все в равных условиях. Кто сильнее – того и вызывают, тот и играет.

Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Краснодар Спартак Россия Глушаков Денис Газинский Юрий
Комментарии (9)
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Houston
1527363539
Типо Газинский сильнее Глушакова чтоль?)
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lordmrv
1527369215
Не вижу смысла сравнивать этих двух игроков. просто бывает, что прет в команде, но не прет в сборной (Веретенников), бывает наоборот (сами можете много примеров вспомнить). Давайте просто поддержим нашу сборную, пусть всем удача сопутствует (и их мастерство).
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Мары
1527391795
Слова Юры правильные, но выводов по ним делать бы не стал.Глушаков давно и стабильно выступает на приличном уровне.Газинский же звездить не так давно начал.Следовательно возможен как взлёт, та и падение.Лотерея мать её.
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OfaZavr
1527408233
у такого "тренера" не стоит искать логики в вызове или не вызове тех или иных игроков.
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zigbert
1527426792
Время покажет кто был прав?.
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