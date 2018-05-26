Газинский: «Глушаков не попал в состав сборной России на ЧМ-2018? Ни для кого нет вечного зеленого света»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал непопадание в состав сборной России на чемпионат мира-2018 хавбека «Спартака» Дениса Глушакова.

– Когда объявили «список 28», в котором, можно сказать, вы переиграли Дениса Глушакова, все жалели капитана «Спартака». Вас это не раздражало?

– Нет, спокойно ко всему относился. Есть сезон, и в какие-то его отрезки кто-то готов лучше, кто-то хуже. Никаких проблем в этом не вижу. В сборной ни для кого нет вечного зеленого света. Все в равных условиях. Кто сильнее – того и вызывают, тот и играет.

Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы