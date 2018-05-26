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  • Матюшенко: «Скорее всего, если «Тосно» не получит лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА»

Матюшенко: «Скорее всего, если «Тосно» не получит лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА»

26 мая 2018, 16:16
26

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что в случае неполучения клубом лицензии РФС, в Суперкубке России-2018, по всей видимости, с «Локомотивом» сыграет ЦСКА. По словам руководителя, процедуру лицензирования нужно успеть пройти до 30 мая.

«Решается вопрос, будем мы участвовать в следующем сезоне или не будем – нужно пройти процедуру лицензирования и, соответственно, рассчитаться со всеми долгами. Дедлайн – 30 число.

У многих игроков «Тосно» заканчиваются контракты, многие были в аренде – таить нечего. Все, что нужно исправить согласно решению Апелляционного комитета, нам понятно. Практически все исправлено, за исключением финансового положения.

Участие в Суперкубке? Все будет зависеть от того, заявимся мы или нет. Все упирается в процедуру лицензирования. Скорее всего, если мы не получим лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА», – сказал Матюшенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Тосно ЦСКА Локомотив Матюшенко Вячеслав
Комментарии (26)
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Урия Гип
1527340900
При чём тут ЦСКА. Пусть Авангард играет.
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vladimir-7
1527341714
Тосно, нужно успеть получить лицензию, всё в ваших руках.
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бей-забей
1527345193
Авнгард-финалист кубка, значит он должен играть.Или главное комерческая выгода?
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insider_retro
1527345446
Многое упирается не в лицензирование Тосно, а в отсутствие совести и уважения к футбольной общественности у воротил РФС!.. Как хочут, так и др..ут...
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Тraumtanzеr
1527347391
Авангард должен играть тогда, псы.
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Полная Канистра
1527348573
по его словам легко читается что продался
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OfaZavr
1527350669
чем-то нечистым попахивает.
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mab1011
1527352697
А почему не Авангард?
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pul
1527402074
Ну да локо зассал играть против ЦСКА,это единственный куб который поставит локо на колени,два купленных матча тому в потверждения ...липовый чемпионишка....
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zigbert
1527421336
Видимо руководителям Тосно сейчас "до лампочки".
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