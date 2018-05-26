Матюшенко: «Скорее всего, если «Тосно» не получит лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что в случае неполучения клубом лицензии РФС, в Суперкубке России-2018, по всей видимости, с «Локомотивом» сыграет ЦСКА. По словам руководителя, процедуру лицензирования нужно успеть пройти до 30 мая.

«Решается вопрос, будем мы участвовать в следующем сезоне или не будем – нужно пройти процедуру лицензирования и, соответственно, рассчитаться со всеми долгами. Дедлайн – 30 число.

У многих игроков «Тосно» заканчиваются контракты, многие были в аренде – таить нечего. Все, что нужно исправить согласно решению Апелляционного комитета, нам понятно. Практически все исправлено, за исключением финансового положения.

Участие в Суперкубке? Все будет зависеть от того, заявимся мы или нет. Все упирается в процедуру лицензирования. Скорее всего, если мы не получим лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА», – сказал Матюшенко.