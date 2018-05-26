Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симонян – Мутко: «Главное, чтобы Вы были с нами»

    Вице-премьер России Виталий Мутко, ответственный за сферу строительства, прибыл на конференцию РФС. Его встретил вице-президент РФС Никита Симонян.

    «Главное, чтобы Вы были с нами», – такой репликой экс-игрок сборной СССР встретил политика.

    Повестка конференции выглядит следующим образом.

    1. Процедурные вопросы организации заседания Конференции РФС.
    2. Исключение из членов РФС.
    3. Прием в члены РФС.
    4. Отчет Исполкома за 2017 год.
    5. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии за 2017 год.
    6. Назначение аудитора РФС на 2018-2019 гг.
    7. Изменение Устава РФС.
    8. Довыборы в Исполком РФС.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2018 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 мая 2018, 18:04

      В таком возрасте не стоит прогибаться,тем более- перед мутко,на котором клейма ставить некуда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 26 мая 2018, 12:19

      Видимо Симоняну понравилось мутить с Мудаком

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 26 мая 2018, 11:56

      Тонко. Были. И это главное)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 мая 2018, 11:48

      Мудтко лучше без нас и на колыме!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 26 мая 2018, 11:28

      Симоняну уже сто лет. Он БЫЛ классный игрок-игрок сборной СССР. Не было бы мудка сидел бы давно на пенсии,как остальные его друзья и одногодки. Править должны молодые, но зрелые,ветеранам должен быть почет и уважение в виде пенсии не ниже 4 тыс евро ---КАЖДОМУ.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > val-berezko 26 мая 2018, 16:15

      Ну насчет 4 тысяч евро загнул, нужно как всем 17.5 тысяч рублей
      в месяц, в Москве ( по заявлению Собянина).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 26 мая 2018, 11:06

      По-моему, Мкртич Погосович уже боготворит Мутю.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11