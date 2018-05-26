Симонян – Мутко: «Главное, чтобы Вы были с нами»

Вице-премьер России Виталий Мутко, ответственный за сферу строительства, прибыл на конференцию РФС. Его встретил вице-президент РФС Никита Симонян.
«Главное, чтобы Вы были с нами», – такой репликой экс-игрок сборной СССР встретил политика.
Повестка конференции выглядит следующим образом.
1. Процедурные вопросы организации заседания Конференции РФС.
2. Исключение из членов РФС.
3. Прием в члены РФС.
4. Отчет Исполкома за 2017 год.
5. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии за 2017 год.
6. Назначение аудитора РФС на 2018-2019 гг.
7. Изменение Устава РФС.
8. Довыборы в Исполком РФС.
Источник: Sport24