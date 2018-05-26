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Симонян – Мутко: «Главное, чтобы Вы были с нами»

26 мая 2018, 11:06
7

Вице-премьер России Виталий Мутко, ответственный за сферу строительства, прибыл на конференцию РФС. Его встретил вице-президент РФС Никита Симонян.

«Главное, чтобы Вы были с нами», – такой репликой экс-игрок сборной СССР встретил политика.

Повестка конференции выглядит следующим образом.

1. Процедурные вопросы организации заседания Конференции РФС.
2. Исключение из членов РФС.
3. Прием в члены РФС.
4. Отчет Исполкома за 2017 год.
5. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии за 2017 год.
6. Назначение аудитора РФС на 2018-2019 гг.
7. Изменение Устава РФС.
8. Довыборы в Исполком РФС.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Симонян Никита
Комментарии (7)
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vladik12
1527322003
По-моему, Мкртич Погосович уже боготворит Мутю.
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val-berezko
1527323285
Симоняну уже сто лет. Он БЫЛ классный игрок-игрок сборной СССР. Не было бы мудка сидел бы давно на пенсии,как остальные его друзья и одногодки. Править должны молодые, но зрелые,ветеранам должен быть почет и уважение в виде пенсии не ниже 4 тыс евро ---КАЖДОМУ.
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Nerlinger
1527324486
Мудтко лучше без нас и на колыме!!!
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Blossiya
1527324984
Тонко. Были. И это главное)))
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омск55
1527326373
Видимо Симоняну понравилось мутить с Мудаком
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yorgenbarenz
1527347073
В таком возрасте не стоит прогибаться,тем более- перед мутко,на котором клейма ставить некуда.
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