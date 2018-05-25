Гендиректор «Тосно»: «Пока не имеем понятия, успеем ли получить лицензию РФС»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что вопрос лицензирования клуба на данный момент остается нерешенным.

«Вопрос о финансировании открыт. Существует определенное количество задолженностей, не только перед футболистами, но и контрагентами и налогом. Сказать конкретно, когда все решим, не могу. 30 мая заканчивается процедура лицензирования, после нее будет все понятно. Заявки на апелляцию еще не подавали. Будем пытаться что-либо сделать, пока нет понимания, успеем или нет.

За счет чего мы можем погасить долги? За счет спонсоров или старых спонсоров. Переговоры идут, возможно, консенсус будет достигнут. Предложили ли помощь в РФПЛ? С какой стати. Этот вопрос должны решать на местном уровне», – сказал Матюшенко.

По итогам прошедшего чемпионата России «Тосно» вылетел в ФНЛ. В РФПЛ команда из Ленинградской области провела всего один сезон.