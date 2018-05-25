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  • Арустамян: «Сумма отступных за Ташаева – 1,5 миллиона. Хавбеком интересуются «Зенит», «Спартак» и ЦСКА»

Арустамян: «Сумма отступных за Ташаева – 1,5 миллиона. Хавбеком интересуются «Зенит», «Спартак» и ЦСКА»

25 мая 2018, 12:35
32

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией по поводу будущего полузащитника «Динамо» Александра Ташаева. Журналист назвал сумму отступных за футболиста, а также претендентов на его покупку.

«Очень любопытная ситуация вокруг Александра Ташаева. Игрок, который интересен «Спартаку» и «Зениту», также привлек внимание ЦСКА. Армейцы готовы активировать опцию об отступных, которые составляют всего лишь 1,5 миллиона евро. Но есть другая проблема – это агентское вознаграждение представителям Ташаева. Здесь есть некоторые проблемы, но ЦСКА в гонке, и переговоры между клубом и агентами имеют место. Но московское «Динамо» хочет Александра сохранить и предлагает ему новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды. Так что ситуация пока непонятная.

Сам Ташаев не хочет переезжать из Москвы, поэтому сразу же вариант, например, с «Краснодаром» не очень очевиден для него. Есть вариант с «Зенитом», но пока не совсем понятно, что будет с клубом с точки зрения нового тренера, поэтому на данный момент у Александра есть три варианта: остаться в «Динамо» либо перейти в другие московские команды – ЦСКА и «Спартак», – сообщил Арустамян в своей передаче «Секретные материалы» на YouTube.

В минувшем сезоне Ташаев провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак ЦСКА Зенит Арустамян Нобель
Комментарии (32)
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Shotlandets86
1527241166
Ну ЦСКА я ещё пойму, но денег они много не положат по зп, так что врядли. В Спарта́к и Зенит идти - погубить карьеру.
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Майор Дзагоев
1527241737
Могут сыграть хорошие отношения между клубами. ЦСКА был бы очень рад такому переходу
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insider_retro
1527242585
Особенности отечественного футболостроения, когда услуги агента-проныры прописываются выше стоимости игрока, дабы можно было повыламывать руки покупателям и все могли поживится на продаже..))
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Vickont
1527243265
Судя по инсайдам, ЦСКА решил затариться игроками на 10 лет вперед) Самим не смешно везде приписывать армейцев?
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Dgad
1527243282
В ЦСКА надо идти, игровой практики больше будет плюс клуб выступает в Лиге Чемпионов. А еще в клубе вся система грамотно выстроена, каждый занимется своим делом и нет тренерской чехарды как в Зените.В Спартаке может осесть на скамейке
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Kikujiro
1527247131
если всё-таки Саша решит нас покинуть,то пусть лучше к армейцам...
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Полная Канистра
1527251862
лучше не дёргать парня пусть сам решает куда он хочет
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OfaZavr
1527263492
надеюсь он все же сам примет решение а не агент ему закружит голову своими интересами)
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zigbert
1527264260
Все зависит от него самого. Сделать выбор будет не просто, но от этого выбора будет зависеть его дальнейшая судьба.
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Мары
1527275374
По Ташаеву уже давно всё известно. Парни он уже в Спартаке.Хватит копья ломать.
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