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    Арустамян: «Сумма отступных за Ташаева – 1,5 миллиона. Хавбеком интересуются «Зенит», «Спартак» и ЦСКА»

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией по поводу будущего полузащитника «Динамо» Александра Ташаева. Журналист назвал сумму отступных за футболиста, а также претендентов на его покупку.

    «Очень любопытная ситуация вокруг Александра Ташаева. Игрок, который интересен «Спартаку» и «Зениту», также привлек внимание ЦСКА. Армейцы готовы активировать опцию об отступных, которые составляют всего лишь 1,5 миллиона евро. Но есть другая проблема – это агентское вознаграждение представителям Ташаева. Здесь есть некоторые проблемы, но ЦСКА в гонке, и переговоры между клубом и агентами имеют место. Но московское «Динамо» хочет Александра сохранить и предлагает ему новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды. Так что ситуация пока непонятная.

    Сам Ташаев не хочет переезжать из Москвы, поэтому сразу же вариант, например, с «Краснодаром» не очень очевиден для него. Есть вариант с «Зенитом», но пока не совсем понятно, что будет с клубом с точки зрения нового тренера, поэтому на данный момент у Александра есть три варианта: остаться в «Динамо» либо перейти в другие московские команды – ЦСКА и «Спартак», – сообщил Арустамян в своей передаче «Секретные материалы» на YouTube.

    В минувшем сезоне Ташаев провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: YouTube

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    25.05.2018 12:35
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +206

      andromend 26 мая 2018, 19:18

      Ташаева надо оставлять. На худой конец пусь к коням идет.Ничего,место найдут.
      ЦСКА хоть клуб приличный.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 мая 2018, 00:20

      Ташаев очень лакомый кусок, жаль что все зависит от него.... Как бы снова русский игрок не выбрал скамейку запасных в Питере.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 мая 2018, 22:09

      По Ташаеву уже давно всё известно.
      Парни он уже в Спартаке.Хватит копья ломать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 1 июня 2018, 00:33

      Тебе лично рассказал сам Александр.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 19:04

      Все зависит от него самого. Сделать выбор будет не просто, но от этого выбора будет зависеть его дальнейшая судьба.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 18:51

      надеюсь он все же сам примет решение а не агент ему закружит голову своими интересами)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 15:37

      лучше не дёргать парня пусть сам решает куда он хочет

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      eleas1997 25 мая 2018, 15:19

      Насчет ЦСКА сомнительно - его позиция не востребована

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа > eleas1997 25 мая 2018, 20:23

      весьма спорно...с учетом чемоданного настроения Головина ухода Понтуса и Миланова...да и с Натхо не все ясно... не говоря о хрустальном Дзагоеве...

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 25 мая 2018, 14:18

      если всё-таки Саша решит нас покинуть,то пусть лучше к армейцам...

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Kikujiro 25 мая 2018, 15:40

      Точно, лучше пусть идет в клуб где играют в схеме где для него нет места. Серьезно ????

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 мая 2018, 13:50

      и только агент при любых раскладах будет в шоколаде и наваре.
      Перезаключение договора с Динамо - бабосы на лапу, трансфер в другой клуб - бабосы на лапу. Агенты они как дьяволы - льют в уши молодым пацанам, но очень редко они заботятся о его футбольном росте.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 мая 2018, 13:25

      Цска вряд ли)дороговато для них. Странно, что Локомотива нет

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