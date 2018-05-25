Арустамян: «Сумма отступных за Ташаева – 1,5 миллиона. Хавбеком интересуются «Зенит», «Спартак» и ЦСКА»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией по поводу будущего полузащитника «Динамо» Александра Ташаева. Журналист назвал сумму отступных за футболиста, а также претендентов на его покупку.

«Очень любопытная ситуация вокруг Александра Ташаева. Игрок, который интересен «Спартаку» и «Зениту», также привлек внимание ЦСКА. Армейцы готовы активировать опцию об отступных, которые составляют всего лишь 1,5 миллиона евро. Но есть другая проблема – это агентское вознаграждение представителям Ташаева. Здесь есть некоторые проблемы, но ЦСКА в гонке, и переговоры между клубом и агентами имеют место. Но московское «Динамо» хочет Александра сохранить и предлагает ему новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды. Так что ситуация пока непонятная.

Сам Ташаев не хочет переезжать из Москвы, поэтому сразу же вариант, например, с «Краснодаром» не очень очевиден для него. Есть вариант с «Зенитом», но пока не совсем понятно, что будет с клубом с точки зрения нового тренера, поэтому на данный момент у Александра есть три варианта: остаться в «Динамо» либо перейти в другие московские команды – ЦСКА и «Спартак», – сообщил Арустамян в своей передаче «Секретные материалы» на YouTube.

В минувшем сезоне Ташаев провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал семь результативных передач.