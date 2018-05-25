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  • Коутиньо получит медаль от «Ливерпуля» за участие в Лиге чемпионов

Коутиньо получит медаль от «Ливерпуля» за участие в Лиге чемпионов

25 мая 2018, 11:05
9

В субботу, 26 мая, в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

После его завершения представители «Ливерпуля» вручат медаль победителя или финалиста турнира бывшему полузащитнику команды Филиппе Коутиньо. Так в английском клубе решили отметить вклад бразильцы в результат команды в Лиге чемпионов. Коутиньо перешел в «Барселону» в минувшее зимнее трансферное окно.

25-летний футболист в составе «Ливерпуля» провел пять матчей в Лиге чемпионов, забив в них пять голов (четыре из них – «Спартаку»), а также записал на свой счет две результативные передачи.

Источник: Liverpool Echo
Лига чемпионов Ливерпуль Коутиньо Филиппе
Комментарии (9)
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Alejandrrro
1527237783
А мог бы сыграть в этом финале и помочь Ливерпулю выиграть. Но вместо ЛЧ решил выиграть Ла Лигу с кубком Испании.
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DeStar
1527237856
Сори конечно но что за новость? или это что-то особенное и так никто не делал кроме ливерпуля:? а ничего что так сделает любой клуб, даже если это будет не коут а какой-нибудь майораль который сыграл 1 минуту в лч и был продан в фнл, но медаль он получит все-равно если что. К чему новость?
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Dizayner
1527238042
ну так это вроде у всех так, разве нет?
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erma
1527257768
Медаль "За взятие Киева".
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iBragim2102
1527257863
забив в них пять голов (четыре из них – «Спартаку») ;)
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zigbert
1527261948
Награда найдет героя.
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