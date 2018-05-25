Коутиньо получит медаль от «Ливерпуля» за участие в Лиге чемпионов

В субботу, 26 мая, в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

После его завершения представители «Ливерпуля» вручат медаль победителя или финалиста турнира бывшему полузащитнику команды Филиппе Коутиньо. Так в английском клубе решили отметить вклад бразильцы в результат команды в Лиге чемпионов. Коутиньо перешел в «Барселону» в минувшее зимнее трансферное окно.

25-летний футболист в составе «Ливерпуля» провел пять матчей в Лиге чемпионов, забив в них пять голов (четыре из них – «Спартаку»), а также записал на свой счет две результативные передачи.