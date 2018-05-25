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    Коутиньо получит медаль от «Ливерпуля» за участие в Лиге чемпионов

    В субботу, 26 мая, в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

    После его завершения представители «Ливерпуля» вручат медаль победителя или финалиста турнира бывшему полузащитнику команды Филиппе Коутиньо. Так в английском клубе решили отметить вклад бразильцы в результат команды в Лиге чемпионов. Коутиньо перешел в «Барселону» в минувшее зимнее трансферное окно.

    25-летний футболист в составе «Ливерпуля» провел пять матчей в Лиге чемпионов, забив в них пять голов (четыре из них – «Спартаку»), а также записал на свой счет две результативные передачи.

    Источник: Liverpool Echo

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    25.05.2018 11:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 18:25

      Награда найдет героя.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 мая 2018, 17:17

      забив в них пять голов (четыре из них – «Спартаку») ;)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 25 мая 2018, 17:16

      Медаль "За взятие Киева".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 25 мая 2018, 11:47

      ну так это вроде у всех так, разве нет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 мая 2018, 11:44

      Сори конечно но что за новость? или это что-то особенное и так никто не делал кроме ливерпуля:? а ничего что так сделает любой клуб, даже если это будет не коут а какой-нибудь майораль который сыграл 1 минуту в лч и был продан в фнл, но медаль он получит все-равно если что. К чему новость?

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > DeStar 25 мая 2018, 13:55

      Милан зубастику роналде давал

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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 25 мая 2018, 11:43

      А мог бы сыграть в этом финале и помочь Ливерпулю выиграть. Но вместо ЛЧ решил выиграть Ла Лигу с кубком Испании.

      1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul > Alejandrrro 25 мая 2018, 11:58

      Спасение утопающих-дело рук самих утопающих. Он так решил и флаг ему в руки.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Nimnul 25 мая 2018, 12:20

      Всё равно он молоток!!!

      1
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