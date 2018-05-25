Вице-президент «Монако» Васильев: «Реал» готов был заплатить 180 миллионов за Мбаппе»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе самостоятельно выбрал перейти в «ПСЖ», а не в «Реал».

«В прошлом году во время одной из тренировок мне позвонили из «Реала». Они сообщили, что готовы заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе.

Я передал это предложение Килиану, так как от такого невозможно было отказаться. Сказал, чтобы он хорошо подумал и сам решил свое будущее.

В «Монако» ничего за него не решали. Он сам решил, что хочет в Париж», – приводит слова Васильева A Bola.

В прошедшем сезоне 19-летний форвард провел 24 матча в Лиге 1, забив в них 13 голов и отдав семь результативных передач.