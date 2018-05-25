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    Вице-президент «Монако» Васильев: «Реал» готов был заплатить 180 миллионов за Мбаппе»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе самостоятельно выбрал перейти в «ПСЖ», а не в «Реал».

    «В прошлом году во время одной из тренировок мне позвонили из «Реала». Они сообщили, что готовы заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе.

    Я передал это предложение Килиану, так как от такого невозможно было отказаться. Сказал, чтобы он хорошо подумал и сам решил свое будущее.

    В «Монако» ничего за него не решали. Он сам решил, что хочет в Париж», – приводит слова Васильева A Bola.

    В прошедшем сезоне 19-летний форвард провел 24 матча в Лиге 1, забив в них 13 голов и отдав семь результативных передач.

    Источник: A Bola

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    25.05.2018 08:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 мая 2018, 09:38

      Хорошее приобретение будет.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 08:49

      Запрашиваемые, предлагаемые и выплачиваемые деньги перестали соответствовать стоимости товара... Игрок (не только Мбаппе) становится раскручиваемым брендом, на котором многие хотят заработать, пока не станет понятно несоответствие цены!..))

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