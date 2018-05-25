Коутиньо – о первой встрече с Месси: «Карамба, я ужинал с Месси!»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо вспомнил о первом ужине с Лионелем Месси​, который организовал Луис Суарес.

«Луис и Лео очень близко общаются, а я и Луис знали друг друга по «Ливерпулю». Поэтому Луис организовал нам эту встречу.

Когда ты впервые видишь Лео, то всегда немного нервничаешь. У меня было такое же состояние, когда я знакомился в «Ливерпуле» с Джеррардом.

Когда я вернулся домой, то сказал своей жене: «Карамба, я ужинал с Месси!» И мы оба засмеялись, это было действительно забавно», – рассказал Коутиньо.

Бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» минувшей зимой.