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  • Коутиньо – о первой встрече с Месси: «Карамба, я ужинал с Месси!»

Коутиньо – о первой встрече с Месси: «Карамба, я ужинал с Месси!»

25 мая 2018, 07:31
6

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо вспомнил о первом ужине с Лионелем Месси​, который организовал Луис Суарес.

«Луис и Лео очень близко общаются, а я и Луис знали друг друга по «Ливерпулю». Поэтому Луис организовал нам эту встречу.

Когда ты впервые видишь Лео, то всегда немного нервничаешь. У меня было такое же состояние, когда я знакомился в «Ливерпуле» с Джеррардом.

Когда я вернулся домой, то сказал своей жене: «Карамба, я ужинал с Месси!» И мы оба засмеялись, это было действительно забавно», – рассказал Коутиньо.

Бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» минувшей зимой.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Суарес Луис Коутиньо Филиппе
Комментарии (6)
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Жёлто-синий
1527223197
Теперь хоть выяснилось кто такая карамба
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JackBruce
1527227516
А если бы был еще и ланч, и файв о'клок, да еще и завтрак - сколько было бы карамб?!
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ItalianFootball
1527231694
Кольцо поцеловал ?
Ответить
sachsen-leipzig
1527234034
Бесплатно поели)))!!! Ну и Месси халявшик))
Ответить
panmon
1527238883
Неужели Карамба это жена Коутиньо? :) P.S. жену зовут Айне...
Ответить
LERDAV.
1527250930
LERDAV . Где информация с кем "Oбедал ВОРОБЕЙ" ? . РОНАЛЬДО, ПОЛДНИЧАЛ Погребняк, перекусывал САЛЛАХ,что на столе у НЕЙМАРА утром. Интересно бы огласить меню Всех извесных играков, тогда можно сделать точный вывод лучшего в футболе на планете земля. A eще из кокого завтрака, обеда или ужина выплывает информация на спортивном издании.
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