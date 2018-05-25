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    Коутиньо – о первой встрече с Месси: «Карамба, я ужинал с Месси!»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо вспомнил о первом ужине с Лионелем Месси​, который организовал Луис Суарес.

    «Луис и Лео очень близко общаются, а я и Луис знали друг друга по «Ливерпулю». Поэтому Луис организовал нам эту встречу.

    Когда ты впервые видишь Лео, то всегда немного нервничаешь. У меня было такое же состояние, когда я знакомился в «Ливерпуле» с Джеррардом.

    Когда я вернулся домой, то сказал своей жене: «Карамба, я ужинал с Месси!» И мы оба засмеялись, это было действительно забавно», – рассказал Коутиньо.

    Бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» минувшей зимой.

    Источник: Sport.es

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    25.05.2018 07:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 25 мая 2018, 15:22

      LERDAV . Где информация с кем "Oбедал ВОРОБЕЙ" ? . РОНАЛЬДО, ПОЛДНИЧАЛ Погребняк, перекусывал САЛЛАХ,что на столе у НЕЙМАРА утром. Интересно бы огласить меню Всех извесных играков, тогда можно сделать точный вывод лучшего в футболе на планете земля. A eще из кокого завтрака, обеда или ужина выплывает информация на спортивном издании.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 25 мая 2018, 12:01

      Неужели Карамба это жена Коутиньо? :)

      P.S. жену зовут Айне...

      -1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 25 мая 2018, 10:40

      Бесплатно поели)))!!!
      Ну и Месси халявшик))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2018, 10:01

      Кольцо поцеловал ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 25 мая 2018, 08:51

      А если бы был еще и ланч, и файв о'клок, да еще и завтрак - сколько было бы карамб?!

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 мая 2018, 07:39

      Теперь хоть выяснилось кто такая карамба

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