Коутиньо – о первой встрече с Месси: «Карамба, я ужинал с Месси!»

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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо вспомнил о первом ужине с Лионелем Месси, который организовал Луис Суарес.
«Луис и Лео очень близко общаются, а я и Луис знали друг друга по «Ливерпулю». Поэтому Луис организовал нам эту встречу.
Когда ты впервые видишь Лео, то всегда немного нервничаешь. У меня было такое же состояние, когда я знакомился в «Ливерпуле» с Джеррардом.
Когда я вернулся домой, то сказал своей жене: «Карамба, я ужинал с Месси!» И мы оба засмеялись, это было действительно забавно», – рассказал Коутиньо.
Бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» минувшей зимой.