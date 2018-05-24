Ромащенко: «Черчесов приглашал Денисова на примирение, но Игорь поступил по-другому»

после сказанного Черчесовым думаю многие через два дня не хотели бы не то что мириться даже думать о таком человеке, считаю Денисов поступил правильно, только вот потом когда участники это конфликта остыли была ведь возможность у Черчесова как у тренера попытаться снова поговорить с ним, если бы снова отказался тогда ладно, но он только при условии что последуют извинения от Денисова (непонятно за что) пошел бы на контакт.
Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко рассказал о конфликте специалиста с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, случившемся в «Динамо».
«Уже после случившегося через день или два главный тренер пригласил Денисова, хотел еще раз переговорить, чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло и спокойно продолжить работу.
Но Игорь решил по-своему, фактически лишив себя возможности выходить на поле, а у тренерского штаба в своем лице отняв боевую единицу», – сказал Ромащенко.
Ранее о ситуации рассказал сам Денисов.