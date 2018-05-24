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  • Ромащенко: «Черчесов приглашал Денисова на примирение, но Игорь поступил по-другому»

Ромащенко: «Черчесов приглашал Денисова на примирение, но Игорь поступил по-другому»

24 мая 2018, 21:13
30

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко рассказал о конфликте специалиста с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, случившемся в «Динамо».

«Уже после случившегося через день или два главный тренер пригласил Денисова, хотел еще раз переговорить, чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло и спокойно продолжить работу.

Но Игорь решил по-своему, фактически лишив себя возможности выходить на поле, а у тренерского штаба в своем лице отняв боевую единицу», – сказал Ромащенко.

Ранее о ситуации рассказал сам Денисов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Динамо Денисов Игорь Черчесов Станислав Ромащенко Мирослав
Комментарии (30)
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val-berezko
1527187642
Какой бы ни был тренер, но он-тренер. А тренер всегда прав!!!!!!!!!!!!!!
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B-E-S
1527187867
Только слепому и глухому неясно, у кого какая правда. Черчесова любят наверное только его родственники если они вообще есть. А болелы его терпеть не могут. Везде гле бы он не появлялся были скандалы и конфликты. Одно неясно, кому он на.асывает, что его до сих пор не уволили?!!
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larin80
1527189987
Странно было бы,если б "хвост" Саламыча Ромащенко высказался по-другому..ещё у Стауче поинтересуйтесь мнением по поводу Гарика))
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Avaretz
1527190828
Ну вот вам 2й факт что я был прав, Денисов сам виноват, но он только сейчас сам об этом понял, поэтому и поет по другому. Где твой гонор теперь Денисов? Где твое высокомерие, понты Денисов
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Мары
1527193582
Не на чью сторону вставать не собираюсь, но зная зловредный характер Денисова(сам признался), допускаю, что парень возомнил себя центром вселенной и на примирение не пошёл, чем и подписал себе не вызов в сборную и о чём теперь сильно жалеет. Нет повести печальнее на свете Чем весть о мундиале и запрете
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Alex Molchanov
1527194774
Денисов не умён, впрочем как и Черчесов.))
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kazak1975
1527197830
Черножопый себя тренером возомнил. Правильная реакция Гарика.
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Муруал
1527198812
На чём основаны дерзость и высокомерие Денисова?Он игрок экстра-класса?Был бы таковым,наверное,давно играл бы в Европе в топ-клубе.По-моему,просто добротный игрок по российским меркам,а шлейф скандалов за ним,словно он звезда мирового масштаба.
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Krossmen73
1527214758
Тренер,идущий на поводу у игрока,неплохого по российским меркам,мало чего стоит.Тем более после ссоры Черчесов всё же пытался переговорить с Денисовым,но тот отказался.Так то на мой взгляд Стас прав.У Денисова ведь это не первый закидон.И в Зените и в сборной и в ЛОКО он легко идёт на конфликт и интриги.Об этом кто только не говорил.Имея в составе на домашнем чемпионате таакую "бомбу" Черчесов рискует получить раздрай в команде.А этого допускать никак нельзя.
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OfaZavr
1527235936
после сказанного Черчесовым думаю многие через два дня не хотели бы не то что мириться даже думать о таком человеке, считаю Денисов поступил правильно, только вот потом когда участники это конфликта остыли была ведь возможность у Черчесова как у тренера попытаться снова поговорить с ним, если бы снова отказался тогда ладно, но он только при условии что последуют извинения от Денисова (непонятно за что) пошел бы на контакт.
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