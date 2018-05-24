Ромащенко: «Черчесов приглашал Денисова на примирение, но Игорь поступил по-другому»

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко рассказал о конфликте специалиста с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, случившемся в «Динамо».

«Уже после случившегося через день или два главный тренер пригласил Денисова, хотел еще раз переговорить, чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло и спокойно продолжить работу.

Но Игорь решил по-своему, фактически лишив себя возможности выходить на поле, а у тренерского штаба в своем лице отняв боевую единицу», – сказал Ромащенко.

Ранее о ситуации рассказал сам Денисов.