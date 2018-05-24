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    Ромащенко: «Черчесов приглашал Денисова на примирение, но Игорь поступил по-другому»

    Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко рассказал о конфликте специалиста с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, случившемся в «Динамо».

    «Уже после случившегося через день или два главный тренер пригласил Денисова, хотел еще раз переговорить, чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло и спокойно продолжить работу.

    Но Игорь решил по-своему, фактически лишив себя возможности выходить на поле, а у тренерского штаба в своем лице отняв боевую единицу», – сказал Ромащенко.

    Ранее о ситуации рассказал сам Денисов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 21:13
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:12

      после сказанного Черчесовым думаю многие через два дня не хотели бы не то что мириться даже думать о таком человеке, считаю Денисов поступил правильно, только вот потом когда участники это конфликта остыли была ведь возможность у Черчесова как у тренера попытаться снова поговорить с ним, если бы снова отказался тогда ладно, но он только при условии что последуют извинения от Денисова (непонятно за что) пошел бы на контакт.

      8
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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 25 мая 2018, 15:06

      ты считаешь,что за мужиком как за бабой надо бегать?...Уговаривать?...Черчесов поступил как мужик с мужиком...когда мужик признаёт свою ошибку... он подходит первый...Если мужик прлучает от мужика отказ...это значит отказ...больше одного раза предлагать руку мужик не будет...это уже попахиваеь гомосятиной...когда бегает за другим...
      Черчесов протянул руку мира...осталось денисову найти у себя яйца...пожать руку Тренера...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 25 мая 2018, 18:43

      он в первую очередь тренер и должен найти подход к разным игрокам, тем более он сам виноват а выставляет виноватым Денисова, Слуцкого Дзагоев вообще оскорбил а он если тренер умный нашел пути к игроку и понял его а не стал вести себя так, а Денисов его вообще никак не задел просто спросил и все.

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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 25 мая 2018, 19:53

      Должен- это когда денег в долг берешь...Я не видел,что бы про это писали...Именно поэтому,русские футболисты такие как есть...потому что считают,что им должны...
      А они могут делать, все что хотят...А на поле делают нам одолжение...

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 26 мая 2018, 11:03

      не в ту степь вас понесло, ладно пусть каждый останется при своем.

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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 26 мая 2018, 13:48

      Я прекрасно понимаю вашу позицию...и не пытаюсь оправдать тренера...но и валить все на него не надо...Футболисты далеко не пушистые...

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      Рейтинг: +17

      Dilasse > OfaZavr 19 сентября 2018, 17:30

      Никто никому ничего не должен.

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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий 25 мая 2018, 09:28

      Друзья, будьте реалистами! Будет играть Денисов, не будет, какая разница? Он что, настолько усилит сборную, что мы сразу из группы выйдем в финал и станем чемпионами? Максимум этой сборной-выход из группы. А два склочных характера в одной сборной приведут к тому, что будет разлад и брожение и Россия даже из группы не выйдет.

      3
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 25 мая 2018, 06:54

      здесь интересы двух упертых узколобых людей перешли все границы, это настораживает, при руководстве сборной это большой недостаток.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 мая 2018, 05:19

      Тренер,идущий на поводу у игрока,неплохого по российским меркам,мало чего стоит.Тем более после ссоры Черчесов всё же пытался переговорить с Денисовым,но тот отказался.Так то на мой взгляд Стас прав.У Денисова ведь это не первый закидон.И в Зените и в сборной и в ЛОКО он легко идёт на конфликт и интриги.Об этом кто только не говорил.Имея в составе на домашнем чемпионате таакую "бомбу" Черчесов рискует получить раздрай в команде.А этого допускать никак нельзя.

      6
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 25 мая 2018, 00:53

      На чём основаны дерзость и высокомерие Денисова?Он игрок экстра-класса?Был бы таковым,наверное,давно играл бы в Европе в топ-клубе.По-моему,просто добротный игрок по российским меркам,а шлейф скандалов за ним,словно он звезда мирового масштаба.

      6
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 25 мая 2018, 00:37

      Черножопый себя тренером возомнил. Правильная реакция Гарика.

      0
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > kazak1975 25 мая 2018, 05:22

      Черножопые с тобой не согласны.
      Более того, мочить Вас будут не глядя на национальность.Мрази, они и в Африке мрази.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 24 мая 2018, 23:46

      Денисов не умён, впрочем как и Черчесов.))

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 мая 2018, 23:36

      Долго это еще тереться будет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > altair2004 25 мая 2018, 20:39

      Это я понимаю , но можно и другую мишень найти

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 23:26

      Не на чью сторону вставать не собираюсь, но зная зловредный характер Денисова(сам признался), допускаю, что парень возомнил себя центром вселенной и на примирение не пошёл, чем и подписал себе не вызов в сборную и о чём теперь сильно жалеет.

      Нет повести печальнее на свете
      Чем весть о мундиале и запрете

      -1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 24 мая 2018, 22:40

      Ну вот вам 2й факт что я был прав, Денисов сам виноват, но он только сейчас сам об этом понял, поэтому и поет по другому. Где твой гонор теперь Денисов? Где твое высокомерие, понты Денисов

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