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  • Ромащенко – о конфликте Черчесова и Денисова: «Когда игрок говорит больше тренера, он идет на выход»

Ромащенко – о конфликте Черчесова и Денисова: «Когда игрок говорит больше тренера, он идет на выход»

24 мая 2018, 20:38
30

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко прокомментировал конфликт специалиста с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, который случился в «Динамо».

«Отношение к этому у меня простое. Многие наши опытные тренеры справедливо утверждали: когда футболист в команде начинает говорить больше, чем тренер, и к тому же считает возможным это делать при всех – он должен идти на выход. Его дело – выполнять то, что предлагается тренерским составом.

Если у него есть какие-то вопросы, то их можно спокойно обсудить после матча или тренировочного занятия и не при всех. И к этому совершенно иначе все отнесутся. Не могу себе представить, чтобы в топ-чемпионатах игрок переступал определенную грань, будь то недовольство выбором схемы на игру, составом, заменами или местом проведения тренировочного сбора.

В противном случае наступит анархия, и ни один тренер позволить себе этого не может», – сказал специалист.

Ранее о конфликте рассказал сам Денисов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав Ромащенко Мирослав
Комментарии (30)
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Боцман59rus
1527183782
преспешник лысого чебурашки.... - Когда игрок понимает больше физруков, весь тренерский состав, должен идти в штаб.))))
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Caniggia
1527183849
Здесь Черчесов полностью прав!
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ArReal
1527184157
Во-первых, он не говорил больше, чем тренер, а сказал 1 фразу. Во-вторых - лучше бы пошли на выход вместе с Чертчесовым - чем, такой игрок - два клоуна...
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insider_retro
1527184186
Так можно до китайской пасхи предлагать и обосновывать методики тренерской работы и воспитания, а так же место и роль игроков разного разлива в различных коллективах... И т.д и т.п. Для урегулирования конфликтов есть головы, языки и роль руководства клубов и команд... А в данной ситуации мелочное мстительное действо коуча в угоду своим амбициям... Великим тренером не станет...
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giluxa1963
1527184617
Черчесов после Легии возомним себя супер тренером
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RedWhiteFans2
1527184691
Что то в ПСЖ, Барсе и Реале никакой анархии, хотя говорунов хватает.
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BARCLAYS_APL
1527185265
Русские переоценный народ само отценка управляет жизнью а не мозги и сердце.
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BRO_football
1527185294
Если тренер ставит себя выше футболистов, мол вы все гавно, а я лучший, то он тоже должен идти на выход.
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порт
1527186889
Если тренер авторитетный, то игрок закроет свой рот, и будет работать. Вряд ли Денисов рискнёт возникать при Сёмине. Мотай себе на ус, Черчесов.
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Файдаэн
1527187108
Лизнул так лизнул.
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