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    Ромащенко – о конфликте Черчесова и Денисова: «Когда игрок говорит больше тренера, он идет на выход»

    Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко прокомментировал конфликт специалиста с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, который случился в «Динамо».

    «Отношение к этому у меня простое. Многие наши опытные тренеры справедливо утверждали: когда футболист в команде начинает говорить больше, чем тренер, и к тому же считает возможным это делать при всех – он должен идти на выход. Его дело – выполнять то, что предлагается тренерским составом.

    Если у него есть какие-то вопросы, то их можно спокойно обсудить после матча или тренировочного занятия и не при всех. И к этому совершенно иначе все отнесутся. Не могу себе представить, чтобы в топ-чемпионатах игрок переступал определенную грань, будь то недовольство выбором схемы на игру, составом, заменами или местом проведения тренировочного сбора.

    В противном случае наступит анархия, и ни один тренер позволить себе этого не может», – сказал специалист.

    Ранее о конфликте рассказал сам Денисов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 20:38
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +22

      Firs75 26 мая 2018, 19:22

      к чему может вратарь научить полевых игроков? ни к чему и он старался денисов подсказывать

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 15:49

      этот раздрай только и мешает вести полноценную подготовку на носу игры а они всё мух выковыривают

      1
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      Рейтинг: +151

      Niepel 25 мая 2018, 14:07

      Прав Ромащенко! Конечно, прав!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 10:54

      а когда тренер при всех говорит игроку пойдем я тебе шею сломаю это нормально? причем Денисов ничего плохого не сказал и тренер-психолог (а не псих) мог даже при всех спокойно объяснить свою позицию, только еще больше уважения приобрел бы от команды.

      3
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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 25 мая 2018, 13:29

      Согласен...вспылить может каждый...особенно в напряженной обстановке...Представьте ситуацию на поле боя...Вы сидите в окопе и на вас нападает враг...командир говорит огонь...Что будет,если солдаты начнуть спорить и задавать вопросы? или вообще отказываться стрелять? я думаю такого пристрелят на месте...Солдат делжен выполнять приказ...Футболист обязан играть...ему не платят за то,что он думает...за это плятят тренеру.
      Денисов после ссоры обиделся,как девочка...не важно прав он или нет...Обидется легче,чем поговорить и простить...
      А то психологи,еще что то,одного по головке перед матчем погладить...А если игроку перед матчем захочется что бы ему миньет сделали...тренеру,может еще и отсосать??? Сказку в перерыве почитать?
      Это россия...если на х.й не пошлешь...могут сразу не понять....

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 25 мая 2018, 18:38

      конечно на ситуацию можно посмотреть по разному, но ваши сравнения не уместны, здесь не война когда решаются жизни, к каждой ситуации свой подход нужен и под одну гребенку совсем различные вещи не стоит приплетать, что мешало тренеру повести себя по другому и ситуация сложилась бы иначе, игроки ему не рабы и в других клубах тренер позволяет высказать свою точку зрения, тем более капитану, и просто по человечки, нормально ответить можно было. Денисов ему не грубил и не оскорблял и его глупый гнев непонятен. значит перед всей командой можно Юсупова *овном назвать а Денисову подраться предложить это нормально, а корректно объяснить свою позицию получается нет???

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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 25 мая 2018, 21:00

      А что мешало игроку повести себя иначе...не надо выгораживать Игрока...он далеко не пушистый...Два дебила-это сила...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 26 мая 2018, 11:02

      тренер старше и мудрее и должен уметь применять разные методики, тем более Денисов ничего плохого не сказал чтобы тренер так вот взял и завелся с полуоборота.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2018, 10:09

      Ааа, вот оно как. Говорить теперь запрещают))) Скоро по часовому у каждой спальни и туалета поставят.

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 09:44

      На то он и тренер что бы его установку выполняли футболисты. И здесь Ромащенко прав. В конфликте виноваты оба и жаль что он так и не разрешился.

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 25 мая 2018, 09:18

      ничего вы не понимаете, Денисов готовится баллотироваться в депутаты, а там длинный язык так нужен что бы "лапшу" вешать на уши.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 мая 2018, 08:41

      Если тренер опытный и профессионал своего дела, то критику в свой адрес воспримет достойно и даже если сначала и вспылит,то после все осознает и будет благодарен своему оппоненту-в противном случае чаще всего происходит следующее: сначала прогоняют "бунтовщика",а затем и выгоняющего!

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 25 мая 2018, 04:15

      Рука руку моет. Во всех командах, где тренером был Черчесов, по его вине возникали регулярно конфликты и этот самодур выгонял игроков. Так в Спартаке были изгнаны Титов и Калиниченко и команда провалилась в первенстве. Руководство команды своевременно дало пинка под зад этому так называемому "тренеру". Жаль, что в сборной сделать это не кому.

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 24 мая 2018, 22:15

      Если тренер никудышный, то гнать его надо.

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