Ромащенко – о конфликте Черчесова и Денисова: «Когда игрок говорит больше тренера, он идет на выход»

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко прокомментировал конфликт специалиста с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, который случился в «Динамо».

«Отношение к этому у меня простое. Многие наши опытные тренеры справедливо утверждали: когда футболист в команде начинает говорить больше, чем тренер, и к тому же считает возможным это делать при всех – он должен идти на выход. Его дело – выполнять то, что предлагается тренерским составом.

Если у него есть какие-то вопросы, то их можно спокойно обсудить после матча или тренировочного занятия и не при всех. И к этому совершенно иначе все отнесутся. Не могу себе представить, чтобы в топ-чемпионатах игрок переступал определенную грань, будь то недовольство выбором схемы на игру, составом, заменами или местом проведения тренировочного сбора.

В противном случае наступит анархия, и ни один тренер позволить себе этого не может», – сказал специалист.

Ранее о конфликте рассказал сам Денисов.