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    Ташуев во второй раз в карьере может возглавить «Анжи»

    Бывший главный тренер «Анжи» может вновь возглавить махачкалинцев. В настоящее время 59-летний специалист – основной и единственный кандидат на этот пост.

    Ташуев уже руководил командой из Дагестана в сезоне-2014/15, выведя ее из ФНЛ в Премьер-лигу. Также он тренировал такие российские клубы, как «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют» и «Кубань».

    В данный момент Ташуев возглавляет солигорский «Шахтер».

    «Анжи» по итогам прошедшего сезона под руководством Вадима Скрипченко покинул РФПЛ, проиграв в стыковых матчах «Енисею».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2018 12:12
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