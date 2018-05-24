Ташуев во второй раз в карьере может возглавить «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» может вновь возглавить махачкалинцев. В настоящее время 59-летний специалист – основной и единственный кандидат на этот пост.

Ташуев уже руководил командой из Дагестана в сезоне-2014/15, выведя ее из ФНЛ в Премьер-лигу. Также он тренировал такие российские клубы, как «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют» и «Кубань».

В данный момент Ташуев возглавляет солигорский «Шахтер».

«Анжи» по итогам прошедшего сезона под руководством Вадима Скрипченко покинул РФПЛ, проиграв в стыковых матчах «Енисею».