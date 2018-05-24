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    Парфенов: «Ребята из «Тосно» стояли и спрашивали: «Че теперь делать?»

    Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о проблемах клуба из Ленинградской области. По итогам сезона команда вылетела в ФНЛ.

    «После заключительного матча в РФПЛ ребята стояли и спрашивали: «Че теперь делать?». У всех возникло неприятное чувство, что мы никому не нужны. А коллектив сложился хороший, дружный. Если бы к команде проявили больше внимания, все было бы хорошо. И в еврокубках сыграли бы достойно», – сказал Парфенов.

    Парфенов покинул «Тосно» и возглавил «Урал».

    Источник: «Советский спорт»

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    24.05.2018 00:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 мая 2018, 16:24

      Как вы бы сыграли достойно в еврокубках, если вы вылетели из чемпионата пешеходов по футболу.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:11

      жаль что так поступили с командой, а коллектив у Парфёнова очень даже неплохой получился, некоторые с более стабильной ситуацией и то такой создать не смогут.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 24 мая 2018, 10:10

      Уральцам повезло ! Парфенов хороший тренер ! он себя еще в Текстильщике проявил .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 мая 2018, 09:57

      Парфенов - «После заключительного матча в РФПЛ ребята стояли и спрашивали: «Че теперь делать?»."Кто куды, а я в Урал!"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 08:36

      Как у нас все просто получается, можно финансировать команду, можно нет.И главное спросить не с кого. А для игроков Тосно это трагедия.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 мая 2018, 08:10

      мужики вроде взрослые жизнь продолжается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 24 мая 2018, 07:55

      Это было очевидно, кроме Зенита в Санкт Петербурге ни кто не приживется....
      Им нужно было в Новгороде осесть. И фанаты были бы, и фин поддержка может новая появилась...
      Санкт Петербург не Москва, там только одно, что то лепят дорогое, что футбол, что хоккей, что баскетбол...

      4
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 24 мая 2018, 07:49

      Вот так и работай.вся работа коту под хвост.

      0
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 24 мая 2018, 07:41

      реалии РФС, денег нет для футбола зато ВСЕГДА есть на содержание околофутбольных чиновников.

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 мая 2018, 05:31

      Что делать? Пить!

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