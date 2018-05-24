Парфенов: «Ребята из «Тосно» стояли и спрашивали: «Че теперь делать?»

Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о проблемах клуба из Ленинградской области. По итогам сезона команда вылетела в ФНЛ.

«После заключительного матча в РФПЛ ребята стояли и спрашивали: «Че теперь делать?». У всех возникло неприятное чувство, что мы никому не нужны. А коллектив сложился хороший, дружный. Если бы к команде проявили больше внимания, все было бы хорошо. И в еврокубках сыграли бы достойно», – сказал Парфенов.

Парфенов покинул «Тосно» и возглавил «Урал».