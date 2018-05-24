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  • Парфенов: «Ребята из «Тосно» стояли и спрашивали: «Че теперь делать?»

Парфенов: «Ребята из «Тосно» стояли и спрашивали: «Че теперь делать?»

24 мая 2018, 00:12
15

Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о проблемах клуба из Ленинградской области. По итогам сезона команда вылетела в ФНЛ.

«После заключительного матча в РФПЛ ребята стояли и спрашивали: «Че теперь делать?». У всех возникло неприятное чувство, что мы никому не нужны. А коллектив сложился хороший, дружный. Если бы к команде проявили больше внимания, все было бы хорошо. И в еврокубках сыграли бы достойно», – сказал Парфенов.

Парфенов покинул «Тосно» и возглавил «Урал».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Тосно Урал Парфенов Дмитрий
Комментарии (15)
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Сержтир
1527111575
Ну что тут скажешь поиграли сезон пока финансировали,у любой истории есть конец.
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Боцман59rus
1527112753
к Уткину, в эгресси, хоть при зрителях попинаете и в ютубе помелькаете.))))
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woyser
1527121767
Жаль игроков и болельщиков. Ещё одна сказка с несчастливым концом.
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нейтральныйкакникто
1527127934
Грязи и мразей в футболе как в бизнесе хватает, особенно в российском.Жаль игроков , которых обнадёжили , а потом бросили как котят....Получается КЛУБ-ОДНОДНЕВКА , как и банки , фирмы-для отмывки денег
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юрий николаевич
1527136883
реалии РФС, денег нет для футбола зато ВСЕГДА есть на содержание околофутбольных чиновников.
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Кинстифа
1527137726
Это было очевидно, кроме Зенита в Санкт Петербурге ни кто не приживется.... Им нужно было в Новгороде осесть. И фанаты были бы, и фин поддержка может новая появилась... Санкт Петербург не Москва, там только одно, что то лепят дорогое, что футбол, что хоккей, что баскетбол...
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zigbert
1527140193
Как у нас все просто получается, можно финансировать команду, можно нет.И главное спросить не с кого. А для игроков Тосно это трагедия.
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Тазит
1527145062
Парфенов - «После заключительного матча в РФПЛ ребята стояли и спрашивали: «Че теперь делать?»."Кто куды, а я в Урал!"
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a_who
1527145827
Уральцам повезло ! Парфенов хороший тренер ! он себя еще в Текстильщике проявил .
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OfaZavr
1527145916
жаль что так поступили с командой, а коллектив у Парфёнова очень даже неплохой получился, некоторые с более стабильной ситуацией и то такой создать не смогут.
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