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    Ташаев – о повышении зарплаты в «Динамо»: «На меня в жизни никогда не падали сразу большие деньги»

    Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев рассказал о процессе подписания контракта с клубом, по которому сумма отступных за 24-летнего игрока составляет менее двух миллионов евро.

    – Уже известна сумма ваших отступных – меньше двух миллионов евро. Как такое возможно, учитывая, что контракт подписан полгода назад?

    – Это у моего агента надо спросить. Он очень хорошо общается с моим отцом, я им полностью доверяю. Бывшего гендиректора «Динамо» Евгения Муравьева просил общаться обо всем с агентом Аланом Агузаровым и меня не дергать. Потому что не люблю отвлекаться на цифры, сроки, пункты. Мое дело – в футбол играть.

    – Почему уверены, что вас деньги не изменят?

    – Во-первых, я не молодой – в июне уже будет 24. Во-вторых, на меня в жизни не падали сразу большие деньги. Контракт рос планомерно. Зарплата никогда не росла в несколько раз. Поэтому знаю цену деньгам. В-третьих, я из Москвы, и родители следят за мной и помогают мне. Я и сам не разбрасываюсь деньгами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2018 09:30
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