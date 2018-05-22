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  • Панченко: «С Промесом играли очень жестко и плотно. Это выводило его из себя»

Панченко: «С Промесом играли очень жестко и плотно. Это выводило его из себя»

22 мая 2018, 11:43
6

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко вспомнил матч последнего тура российской Премьер-лиги против «Спартака» (1:0).

«Хохлов сказал, что надо держать сильную правую ногу Промеса, сбивать со скорости. Игравший против него Козлов все выполнил.

И главный момент: с ним играли очень жестко и плотно. Он начал выводиться из себя уже в первом тайме. Он уже даже по-русски закусился с Соу, они всю игру что-то друг другу говорили, но в итоге никто ничего не сделал.

Но вообще он очень качественный игрок. Забивает достаточно много, а это главный плюс для нападающих», – сказал Панченко в эфире телеканала «Наш футбол».

После этого поражения «Спартак» опустился на третью строчку в турнирной таблице, упустив путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Панченко Кирилл Промес Квинси
Комментарии (6)
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Viper for CSKA
1526980321
Пусть привыкает, в топ чемпионат ведь собрался. И срываться нужно меньше, там выгнать с поля за это могут.
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oyabun
1526982709
То то и обидно. Порой получается достаточно закрыть одного Промеса и вся команда сливает матч. Если бы и остальные были уровня Квинси хотя бы по самоотдаче. Мечты, мечты..
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Мары
1526982727
Хочешь играть в сильном чемпионате, учись играть и против таких Козлов, Квинси.
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FanatSerj
1526993189
"по-русски закусился с Соу" - вот такие негры пошли, как что так сразу с друг другом по русски шпарят, никаких тебе мазафаков ))))
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oleg32ru
1527016865
Футбол-командная игра.
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zigbert
1527066521
Если бы не Шунин все могло бы быть иначе.
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