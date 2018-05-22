Панченко: «С Промесом играли очень жестко и плотно. Это выводило его из себя»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко вспомнил матч последнего тура российской Премьер-лиги против «Спартака» (1:0).

«Хохлов сказал, что надо держать сильную правую ногу Промеса, сбивать со скорости. Игравший против него Козлов все выполнил.

И главный момент: с ним играли очень жестко и плотно. Он начал выводиться из себя уже в первом тайме. Он уже даже по-русски закусился с Соу, они всю игру что-то друг другу говорили, но в итоге никто ничего не сделал.

Но вообще он очень качественный игрок. Забивает достаточно много, а это главный плюс для нападающих», – сказал Панченко в эфире телеканала «Наш футбол».

После этого поражения «Спартак» опустился на третью строчку в турнирной таблице, упустив путевку в групповой этап Лиги чемпионов.