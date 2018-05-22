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    Панченко: «С Промесом играли очень жестко и плотно. Это выводило его из себя»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко вспомнил матч последнего тура российской Премьер-лиги против «Спартака» (1:0).

    «Хохлов сказал, что надо держать сильную правую ногу Промеса, сбивать со скорости. Игравший против него Козлов все выполнил.

    И главный момент: с ним играли очень жестко и плотно. Он начал выводиться из себя уже в первом тайме. Он уже даже по-русски закусился с Соу, они всю игру что-то друг другу говорили, но в итоге никто ничего не сделал.

    Но вообще он очень качественный игрок. Забивает достаточно много, а это главный плюс для нападающих», – сказал Панченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    После этого поражения «Спартак» опустился на третью строчку в турнирной таблице, упустив путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 12:08

      Если бы не Шунин все могло бы быть иначе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 22 мая 2018, 22:21

      Футбол-командная игра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 мая 2018, 15:46

      "по-русски закусился с Соу" - вот такие негры пошли, как что так сразу с друг другом по русски шпарят, никаких тебе мазафаков ))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 мая 2018, 12:52

      Хочешь играть в сильном чемпионате, учись играть и против таких Козлов, Квинси.

      -1
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 22 мая 2018, 12:51

      То то и обидно. Порой получается достаточно закрыть одного Промеса и вся команда сливает матч. Если бы и остальные были уровня Квинси хотя бы по самоотдаче. Мечты, мечты..

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 мая 2018, 12:12

      Пусть привыкает, в топ чемпионат ведь собрался. И срываться нужно меньше, там выгнать с поля за это могут.

      5
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