Слуцкий: «Есть восемь команд, которые будут претендовать на победу на ЧМ-2018»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отнес сразу восемь команд к фаворитам предстоящего чемпионата мира-2018.

«Что касается других сборных, то там многие уже раскрылись, мы просто про них пока не все знаем. Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны», – считает Слуцкий.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.