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  • Слуцкий: «Есть восемь команд, которые будут претендовать на победу на ЧМ-2018»

Слуцкий: «Есть восемь команд, которые будут претендовать на победу на ЧМ-2018»

22 мая 2018, 07:55
4

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отнес сразу восемь команд к фаворитам предстоящего чемпионата мира-2018.

«Что касается других сборных, то там многие уже раскрылись, мы просто про них пока не все знаем. Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны», – считает Слуцкий.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Известия
Чемпионат мира Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Отправить
upiter622
1526970886
А как же Россия!!?)))
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sachsen-leipzig
1526977938
Вряд ли Португалия фаворит , даже в своём группе только вторые
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каа
1526984328
Англия и Португалия лишние в списке...
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