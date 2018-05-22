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    Слуцкий: «Есть восемь команд, которые будут претендовать на победу на ЧМ-2018»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отнес сразу восемь команд к фаворитам предстоящего чемпионата мира-2018.

    «Что касается других сборных, то там многие уже раскрылись, мы просто про них пока не все знаем. Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны», – считает Слуцкий.

    Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Известия

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    22.05.2018 07:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 мая 2018, 13:18

      Англия и Португалия лишние в списке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 22 мая 2018, 11:32

      Вряд ли Португалия фаворит , даже в своём группе только вторые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 22 мая 2018, 09:34

      А как же Россия!!?)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > upiter622 22 мая 2018, 10:18

      Он же реально сказал!

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