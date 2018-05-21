Паредес – о непопадании в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018: «Болит душа»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной Аргентины на матчи чемпионата мира-2018.

«Мне очень хотелось надеть эту футболку, я очень надеялся. У меня болит душа из-за того, что я не смогу этого сделать», – написал Паредес в инстаграме.

Соперниками Аргентины по групповому этапу станут сборные Нигерии, Исландии и Хорватии.

text Публикация от text (@leoparedes20) 21 Май 2018 в 9:21 PDT

Сборная Аргентины назвала заявку на ЧМ-2018. Ансальди, Месси, Агуэро – в списке; Икарди, Паредес турнир пропустят