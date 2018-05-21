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    Паредес – о непопадании в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018: «Болит душа»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной Аргентины на матчи чемпионата мира-2018.

    «Мне очень хотелось надеть эту футболку, я очень надеялся. У меня болит душа из-за того, что я не смогу этого сделать», – написал Паредес в инстаграме.

    Соперниками Аргентины по групповому этапу станут сборные Нигерии, Исландии и Хорватии.

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    Публикация от text (@leoparedes20)

    Сборная Аргентины назвала заявку на ЧМ-2018. Ансальди, Месси, Агуэро – в списке; Икарди, Паредес турнир пропустят

    Источник: Instagram

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    21.05.2018 23:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 10:46

      Играл не всегда на одном уровне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 мая 2018, 14:31

      Играл спустя рукава в Зените. Вот и наказание.За такие деньги совестливые люди играют отчаянно и лучше,чем могут !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 10:51

      как играл то и получил, значит не убедил тренера в своей необходимости.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 мая 2018, 09:49

      жаль было бы любопытно посмотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 08:27

      и еще теперь то уж точно господин Фурсенко намается с этим Паредесом сам он захочет слинять а кто его купит за те бабки что заплатил за него Фурсенко да никто а он кстати говорил мы покупаем этих молодых аргентинцев с учетом перепродать в будущем за хорошие деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 08:23

      для меня лично было бы хорошей новостью чтобы и Дзюбу-иуду отсеяли от сборной

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 08:14

      из Зенита трудно попасть в сб.Аргентины даже буратино-Дзюба не попадал, а как только стал туляком иудушкой так сразу и взяли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 мая 2018, 00:27

      Играть лучше надо, а не сопли на поле жевать!

      3
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      Рейтинг: +272

      Inks 22 мая 2018, 00:24

      Сам виноват - играть надо было нормально...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 мая 2018, 23:54

      С такой игрой за клуб не удивляюсь его не попаданию в заяву сборной

      4
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