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  • Паредес – о непопадании в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018: «Болит душа»

Паредес – о непопадании в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018: «Болит душа»

21 мая 2018, 23:10
14

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной Аргентины на матчи чемпионата мира-2018.

«Мне очень хотелось надеть эту футболку, я очень надеялся. У меня болит душа из-за того, что я не смогу этого сделать», – написал Паредес в инстаграме.

Соперниками Аргентины по групповому этапу станут сборные Нигерии, Исландии и Хорватии.

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Публикация от text (@leoparedes20)

Сборная Аргентины назвала заявку на ЧМ-2018. Ансальди, Месси, Агуэро – в списке; Икарди, Паредес турнир пропустят

Источник: Instagram
Чемпионат мира Аргентина Зенит Паредес Леандро
Комментарии (14)
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все_будет_AUDI
1526933557
Не фиг было в Россию приезжать за баблом
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Тraumtanzеr
1526935261
В зеНЫТИКе все такие. А как за баблом, так самые первые.
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С-Пб on-line
1526936076
С такой игрой за клуб не удивляюсь его не попаданию в заяву сборной
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Inks
1526937895
Сам виноват - играть надо было нормально...
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prezent2017
1526938056
Играть лучше надо, а не сопли на поле жевать!
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Garrincha58
1526966635
для меня лично было бы хорошей новостью чтобы и Дзюбу-иуду отсеяли от сборной
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СОКОЛ САРАТОВ
1526971752
жаль было бы любопытно посмотреть
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OfaZavr
1526975514
как играл то и получил, значит не убедил тренера в своей необходимости.
Ответить
yorgenbarenz
1526988693
Играл спустя рукава в Зените. Вот и наказание.За такие деньги совестливые люди играют отчаянно и лучше,чем могут !
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zigbert
1527061605
Играл не всегда на одном уровне.
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