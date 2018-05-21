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    Уткин: «Судя по заявке на ЧМ, для тренеров сборной Испании футболисты, выступающие в АПЛ, – второй сорт»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал состав сборной Испании на чемпионат мира-2018.

    Сегодня тренерский штаб «красной фурии» огласил заявку из 23 игроков, которые поедут на мундиаль в Россию. В ней не оказалось футболистов «Челси» Маркоса Алонсо, Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты, а также защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

    «Заявка сборной Испании однозначно утверждает, что в глазах руководителей сборной футболисты, играющие в Англии, – второй сорт», – написал Уткин в своем твиттере.

    Источник: Twitter

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    21.05.2018 18:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 22:12

      Тренеру видней с него и спрос.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 мая 2018, 19:59

      Согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 19:29

      не думаю что дело в чемпионате в котором выступают футболисты, просто у тренера выбор большой и кого-то он считает лучше или полезнее для команды, может он бы и хотел взять тех кого отсеял но заявка не позволяет.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 21 мая 2018, 19:28

      За Морату ясно!А вот Алонсо с Сеском не понятно!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 21 мая 2018, 19:16

      Дело не в этом, дело в том, как играют те или иные люди. Как всегда, Уткин говорит глупость. Если наш Начо играл как следует в Арсенале - он едет. Если Сесар Аспиликуэта играл - он едет. Ну и конечно же Давид Сильва. Не говоря уже про де Хеа. Так что - все по игре

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