Уткин: «Судя по заявке на ЧМ, для тренеров сборной Испании футболисты, выступающие в АПЛ, – второй сорт»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал состав сборной Испании на чемпионат мира-2018.

Сегодня тренерский штаб «красной фурии» огласил заявку из 23 игроков, которые поедут на мундиаль в Россию. В ней не оказалось футболистов «Челси» Маркоса Алонсо, Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты, а также защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

«Заявка сборной Испании однозначно утверждает, что в глазах руководителей сборной футболисты, играющие в Англии, – второй сорт», – написал Уткин в своем твиттере.