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    Арустамян: «Семак после встречи с «Зенитом» уехал в отпуск обдумать ситуацию»

    Известный футбольный телекомментатор Нобель Арустамян рассказа подробности переговоров Сергея Семака с руководством «Зенита».

    «Семак после совета директоров уехал в небольшой отпуск, обдумать всю ситуацию. Руководство же Зенита пообещало через 7-10 дней, то есть возможно уже в ближайшие дни, дать ответ Сергею Богдановичу.

    Самого Семака подгоняет «Уфа», которая также хочет определиться скорее с планами на будущее», – рассказал Арустамян.

    «Зенит» находится в поиске главного тренера команды после ухода Роберто Манчини по окончании сезона.

    Источник: Telegram

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    21.05.2018 09:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 мая 2018, 16:31

      Пока не все топ-тренеры не откажут Зениту,у Семака будет надежда.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 21 мая 2018, 15:31

      бла-бла-бла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 мая 2018, 14:27

      Нельзя ему уходить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 14:14

      Время не терпит. Подписать тренера нужно как можно быстрее.Потребуется реконструкция команды с поиском новых игроков.

      5
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 21 мая 2018, 12:28

      Я думаю,что в Уфе Семаку сейчас работать комфортнее, ведь клуб играет вЛЕ,а в Зените нужно будет разбираться со всеми иностранцами, арендами и т.д.Это в любом случае займёт время,но цель клуба-ЛЧ ,и в такой чехарде Сергею будет сложно выполнить поставленную на сезон задачу.
      При невыполнении этой задачи будет сведено на "нет" всё. то, что наработано в имеджевом аспекте в УФЕ для молодого тренера .Считаю,что Сергей Богданович должен остаться в уфимском клубе.

      10
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > ZENIT-59 21 мая 2018, 13:49

      А если предположить такой вариант: Как ты смог Нам отказать. Теперь сиди в Уфе на ж..е ровно.Второй вариант:Дал согласие.Всё- Зенит чемпион и Лига чемпионов должна быть иначе без работы как Кобепев после Динамо.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > ОЛЕГ К. 21 мая 2018, 17:52

      Возможно, Семак и взл паузу-довольно щепетильная ситуация!
      С другойстороны. зачем с кем-то продолжать переговоры, если решение по Сергею Богдановичу давно принято?!Может быть кто-то хочет создать тандем Сари-Семак,как работали Семак-Спалетти?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 мая 2018, 12:13

      Будем подождать !!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 мая 2018, 11:45

      Семаку проект контракта понравился, да откат слишком большой)).

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 21 мая 2018, 10:20

      Богданыч четко представляет ситуацию и скорее всего предложил руководителям обеих команд обговорить и определиться с ситуацией,но по логике пока выходит,что он продолжит тренировать свою команду,так как если бы предложение было реальным,то не было бы смысла тянуть время!

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2018, 09:40

      если Семак перейдет в Зенит я почти уверен в УФУ придет Божович или Кононов,а Зенит ждет разруливания ситуэйшен с Сарри

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Garrincha58 21 мая 2018, 10:19

      может Божевич слил матч ЦСКА чтобы скакнуть в Уфу???

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > пряник929 21 мая 2018, 10:29

      Причём здесь матч с ЦСКА, уж это не реально, такой
      шахматный ход событий невозможно придумать, да
      и он ничего не даёт.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 > пряник929 21 мая 2018, 10:31

      Божович не совсем ложится в клубную стратегию "Уфы".

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > vladimir-7 21 мая 2018, 10:32

      0:6 в матче , где нужны были очки тренер ставит молодого вратаря против ЦСКА - это продуманный слив в пользу Уфы и ЦСКА...

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > vladik12 21 мая 2018, 10:34

      Нормально, он ложится в любую стратегию.... он нигде долго не задерживается....

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > пряник929 21 мая 2018, 10:43

      Ну да, а ЦСКА очки были не нужны, только нужны Уфе.
      В той игре вратарь погоды сделать не смог бы. Ну,
      счёт мог бы быть не 6:0, а скажем 4:0. Вратари голы
      не забивают.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > vladimir-7 21 мая 2018, 12:19

      Вот если бы вместо Акинфеева поставили дублера, я бы согласился.... Никто на важный матч не ставит слабых игроков, если только не хочет сделать ... ослабление своего состава..

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 мая 2018, 09:38

      Теперь у Нобеля есть неделя для слива всяких домыслов, мнений, бреда и провокационных вбросов... Погреет руки на горячей теме...

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