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  • Арустамян: «Семак после встречи с «Зенитом» уехал в отпуск обдумать ситуацию»

Арустамян: «Семак после встречи с «Зенитом» уехал в отпуск обдумать ситуацию»

21 мая 2018, 09:33
19

Известный футбольный телекомментатор Нобель Арустамян рассказа подробности переговоров Сергея Семака с руководством «Зенита».

«Семак после совета директоров уехал в небольшой отпуск, обдумать всю ситуацию. Руководство же Зенита пообещало через 7-10 дней, то есть возможно уже в ближайшие дни, дать ответ Сергею Богдановичу.

Самого Семака подгоняет «Уфа», которая также хочет определиться скорее с планами на будущее», – рассказал Арустамян.

«Зенит» находится в поиске главного тренера команды после ухода Роберто Манчини по окончании сезона.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Трансферы Уфа Зенит Семак Сергей Арустамян Нобель
Комментарии (19)
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insider_retro
1526884694
Теперь у Нобеля есть неделя для слива всяких домыслов, мнений, бреда и провокационных вбросов... Погреет руки на горячей теме...
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Garrincha58
1526884856
если Семак перейдет в Зенит я почти уверен в УФУ придет Божович или Кононов,а Зенит ждет разруливания ситуэйшен с Сарри
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nemolod
1526887258
Богданыч четко представляет ситуацию и скорее всего предложил руководителям обеих команд обговорить и определиться с ситуацией,но по логике пока выходит,что он продолжит тренировать свою команду,так как если бы предложение было реальным,то не было бы смысла тянуть время!
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Супервайзер
1526892331
Семаку проект контракта понравился, да откат слишком большой)).
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Zenmaster
1526893987
Будем подождать !!!
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ZENIT-59
1526894891
Я думаю,что в Уфе Семаку сейчас работать комфортнее, ведь клуб играет вЛЕ,а в Зените нужно будет разбираться со всеми иностранцами, арендами и т.д.Это в любом случае займёт время,но цель клуба-ЛЧ ,и в такой чехарде Сергею будет сложно выполнить поставленную на сезон задачу. При невыполнении этой задачи будет сведено на "нет" всё. то, что наработано в имеджевом аспекте в УФЕ для молодого тренера .Считаю,что Сергей Богданович должен остаться в уфимском клубе.
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zigbert
1526901299
Время не терпит. Подписать тренера нужно как можно быстрее.Потребуется реконструкция команды с поиском новых игроков.
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Тraumtanzеr
1526902045
Нельзя ему уходить.
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smersh45
1526905900
бла-бла-бла
Ответить
rubinovyi2
1526909473
Пока не все топ-тренеры не откажут Зениту,у Семака будет надежда.)
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