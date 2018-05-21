Арустамян: «Семак после встречи с «Зенитом» уехал в отпуск обдумать ситуацию»

Известный футбольный телекомментатор Нобель Арустамян рассказа подробности переговоров Сергея Семака с руководством «Зенита».

«Семак после совета директоров уехал в небольшой отпуск, обдумать всю ситуацию. Руководство же Зенита пообещало через 7-10 дней, то есть возможно уже в ближайшие дни, дать ответ Сергею Богдановичу.

Самого Семака подгоняет «Уфа», которая также хочет определиться скорее с планами на будущее», – рассказал Арустамян.

«Зенит» находится в поиске главного тренера команды после ухода Роберто Манчини по окончании сезона.