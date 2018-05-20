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  • Агент: «Сумма отступных за Ташаева гораздо меньше, чем 6 миллионов»

Агент: «Сумма отступных за Ташаева гораздо меньше, чем 6 миллионов»

20 мая 2018, 12:50
20

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, заявил, что пока не может сказать ничего определенного по поводу будущего 23-летнего игрока. Также он подчеркнул, что сумма отступных за хавбека менее 6 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к Ташаеву со стороны «Спартака» и «Зенита».

– Обещаю вам, как только у меня будет полное понимание в отношении будущего Ташаева, вы сразу все узнаете. Я занимаюсь данным вопросом. Кстати, даже Саша мне не звонит и не спрашивает ни о чем, так как все его мысли сейчас только о сборной.

– «Зенит» готов заплатить за него 6 миллионов евро?

– Если вдруг мы решим уйти, то ни «Зениту», ни кому-либо другому за него не придется платить 6 миллионов. Это не та сумма, которая прописана в качестве отступных.

– Она гораздо меньше?

– В несколько раз.

– Когда Ташаев продлевал контракт с «Динамо» вы сказали, что в переговоры вмешался человек, абсолютно некомпетентный в этих делах. Кого имели в виду? Широкова?

– Да, именно его. Ничего не имею против Широкова, но в обход меня что-то пытаться сделать, как минимум, неэтично.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Ташаев выходил на поле в 27 матчах, записав на свой счет семь голов и семь результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (20)
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Shotlandets86
1526810105
А этично уговаривать Сашу оставить сумму отступных в 2 ляма, чтобы любое УГ а-ля Свинтак могло его выкупить без проблем?
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insider_retro
1526810385
Агент умело создал завесу информационной мути и ажиотажного тумана!..))
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vladimir-7
1526811187
Думаю, если Динамо заинтересовано оставить Ташаева в команде, то оно предпримет необходимые меры,чтобы его сохранить у себя. Возможных вариантов заинтересовать игрока остаться в клубе предостаточно. Окончательное решение за Динамо и А.Ташаевым.
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Мары
1526811699
Агент туман наводит, хотя и так понятно в какой команде игрок начнёт новый сезон.
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shinnik
1526811801
Широкову в рот ..ничего не клади.. а иногда хочется.
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Гуус
1526814361
Надеюсь в голове у Александра есть мозги, и он сперва подумает а стоит ли губить карьеру в спаратке и зените... когда можно спокойно поиграть за динамо, стать легендой этого клуба, а потом уехать в европейский клуб, потенциал у него есть так что думаю его пригласят туда..
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OfaZavr
1526828336
ну и правильно, к чему сейчас неточная информация когда ситуация находиться на такой деликатной стадии, подождем итогов этих переговоров.
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Кинстифа
1526841496
Зенит это могильник перспективных российских игроков... оно ему надо?
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zigbert
1526841642
Пусть решает все сам.
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oleg32ru
1526925680
Послушай Хохлова-он даёт дельный совет
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