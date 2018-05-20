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    Агент: «Сумма отступных за Ташаева гораздо меньше, чем 6 миллионов»

    Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, заявил, что пока не может сказать ничего определенного по поводу будущего 23-летнего игрока. Также он подчеркнул, что сумма отступных за хавбека менее 6 миллионов.

    Ранее сообщалось об интересе к Ташаеву со стороны «Спартака» и «Зенита».

    – Обещаю вам, как только у меня будет полное понимание в отношении будущего Ташаева, вы сразу все узнаете. Я занимаюсь данным вопросом. Кстати, даже Саша мне не звонит и не спрашивает ни о чем, так как все его мысли сейчас только о сборной.

    – «Зенит» готов заплатить за него 6 миллионов евро?

    – Если вдруг мы решим уйти, то ни «Зениту», ни кому-либо другому за него не придется платить 6 миллионов. Это не та сумма, которая прописана в качестве отступных.

    – Она гораздо меньше?

    – В несколько раз.

    – Когда Ташаев продлевал контракт с «Динамо» вы сказали, что в переговоры вмешался человек, абсолютно некомпетентный в этих делах. Кого имели в виду? Широкова?

    – Да, именно его. Ничего не имею против Широкова, но в обход меня что-то пытаться сделать, как минимум, неэтично.

    В минувшем розыгрыше РФПЛ Ташаев выходил на поле в 27 матчах, записав на свой счет семь голов и семь результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 12:50
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 21 мая 2018, 21:01

      Послушай Хохлова-он даёт дельный совет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 21:40

      Пусть решает все сам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 20 мая 2018, 21:38

      Зенит это могильник перспективных российских игроков... оно ему надо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 17:58

      ну и правильно, к чему сейчас неточная информация когда ситуация находиться на такой деликатной стадии, подождем итогов этих переговоров.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 20 мая 2018, 14:06

      Надеюсь в голове у Александра есть мозги, и он сперва подумает а стоит ли губить карьеру в спаратке и зените...
      когда можно спокойно поиграть за динамо, стать легендой этого клуба, а потом уехать в европейский клуб, потенциал у него есть так что думаю его пригласят туда..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 20 мая 2018, 14:05

      это у второго такая сумма отступных первый зобнин ,а теперь и ташаев то он будет крысой которая говарит одно ,а делает савсем другое то хочу остаться есть светлая голова то ты останешься в Динамо и не поведешься у агента агенту не нужна твое будущие ,а им только бабло и все не видись на него темболее он чурка ,а чурки все любят деньги

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > polyshuk23 20 мая 2018, 14:59

      Какое будущее может быть в Динамо?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Вахахахаха 20 мая 2018, 15:45

      Профессиональный рост, стартовый состав, любовь болельщиков, Сборная. В Свинарнике ничего этого не будет, только бабла насыпят.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +36

      shaden > Вахахахаха 20 мая 2018, 18:31

      а какое будущее ждет его в Зените? или в Спартаке? лавку греть?

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > shaden 20 мая 2018, 23:19

      Доказывать, что ты качественный игрок, про Зобнина тоже говорили, кто это такой, а он доказал,что достоин старта и продолжает доказывать ,то что он качественный исполнитель!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      shaden > Вахахахаха 21 мая 2018, 00:21

      ему не надо было ничего доказывать, он как пришел так все матчи с первой минуты и играл.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 20 мая 2018, 14:01

      1.5

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 мая 2018, 13:23

      Широкову в рот ..ничего не клади..
      а иногда хочется.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 мая 2018, 13:21

      Агент туман наводит, хотя и так понятно в какой команде игрок начнёт новый сезон.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 мая 2018, 13:13

      Думаю, если Динамо заинтересовано оставить Ташаева в команде,
      то оно предпримет необходимые меры,чтобы его сохранить у себя.
      Возможных вариантов заинтересовать игрока остаться в клубе предостаточно. Окончательное решение за Динамо и А.Ташаевым.

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