Агент: «Сумма отступных за Ташаева гораздо меньше, чем 6 миллионов»

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, заявил, что пока не может сказать ничего определенного по поводу будущего 23-летнего игрока. Также он подчеркнул, что сумма отступных за хавбека менее 6 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к Ташаеву со стороны «Спартака» и «Зенита».

– Обещаю вам, как только у меня будет полное понимание в отношении будущего Ташаева, вы сразу все узнаете. Я занимаюсь данным вопросом. Кстати, даже Саша мне не звонит и не спрашивает ни о чем, так как все его мысли сейчас только о сборной.

– «Зенит» готов заплатить за него 6 миллионов евро?

– Если вдруг мы решим уйти, то ни «Зениту», ни кому-либо другому за него не придется платить 6 миллионов. Это не та сумма, которая прописана в качестве отступных.

– Она гораздо меньше?

– В несколько раз.

– Когда Ташаев продлевал контракт с «Динамо» вы сказали, что в переговоры вмешался человек, абсолютно некомпетентный в этих делах. Кого имели в виду? Широкова?

– Да, именно его. Ничего не имею против Широкова, но в обход меня что-то пытаться сделать, как минимум, неэтично.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Ташаев выходил на поле в 27 матчах, записав на свой счет семь голов и семь результативных передач.