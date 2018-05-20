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    Конте: «Мората заслуживает места в сборной Испании на чемпионате мира-2018»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поговорил о фигуре своего форварда Альваро Мораты. Итальянец порекомендовал включить испанца в состав своей сборной на чемпионат мира-2018.

    «Альваро очень важен для клуба. Решать не мне, но у меня есть опыт работы со сборной, и я уверен, что он заслуживает место в национальной команде на чемпионате мира.

    Я первым проголосую за него. Я каждый день вижу результаты его работы и могу сказать, что в этом сезоне он заметно вырос», – сказал тренер.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Мората может вернуться в «Ювентус».

    Источник: ФК «Челси»

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    20.05.2018 07:06
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