Конте: «Мората заслуживает места в сборной Испании на чемпионате мира-2018»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поговорил о фигуре своего форварда Альваро Мораты. Итальянец порекомендовал включить испанца в состав своей сборной на чемпионат мира-2018.

«Альваро очень важен для клуба. Решать не мне, но у меня есть опыт работы со сборной, и я уверен, что он заслуживает место в национальной команде на чемпионате мира.

Я первым проголосую за него. Я каждый день вижу результаты его работы и могу сказать, что в этом сезоне он заметно вырос», – сказал тренер.

Ранее «Бомбардир» писал, что Мората может вернуться в «Ювентус».