Express: Мората будет на один сезон арендован «Ювентусом». Стоимость – 17 миллионов

Ранее «Бомбардир» писал, что форвард английского «Челси» Альваро Мората близок к возвращению в итальянский «Ювентус». Британским СМИ стали известны детали потенциального трансфера.

Так, планируется, что туринцы возьмут игрока в аренду на один сезон и заплатят за нее 17 миллионов евро. При этом «старая синьора» сможет выкупить Морату по окончании арендного соглашения.

Испанец играл за «Ювентус» с 2014 по 2016 годы (63 матча в Серии А, 15 голов).