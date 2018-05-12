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    Express: Мората будет на один сезон арендован «Ювентусом». Стоимость – 17 миллионов

    Ранее «Бомбардир» писал, что форвард английского «Челси» Альваро Мората близок к возвращению в итальянский «Ювентус». Британским СМИ стали известны детали потенциального трансфера.

    Так, планируется, что туринцы возьмут игрока в аренду на один сезон и заплатят за нее 17 миллионов евро. При этом «старая синьора» сможет выкупить Морату по окончании арендного соглашения.

    Испанец играл за «Ювентус» с 2014 по 2016 годы (63 матча в Серии А, 15 голов).

    Источник: Express.co.uk

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    12.05.2018 09:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 12 мая 2018, 15:09

      Не понятно зачем. Можно найти моложе, перспективней и значительно дешевле. Да и результативностью он нигде не блистал. К тому же, все эти возвращения чаще всего плохо заканчиваются.

      1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 12 мая 2018, 11:25

      Честно говоря, надоел этот э-э-э-э...автобус до э-э-э-э...мораты.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 мая 2018, 11:18

      да кто в этот туринский автобус пойдет играть ! на путевых игроков нет денег да и кто из топ уровня туда перейдет !

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2018, 10:08

      Авантюра. Хоть и без обязательного права, но авантюра.

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