Мората принял решение вернуться в «Ювентус». Форвард уже согласовал личный контракт с туринцами

Нападающий «Челси» Альваро Мората намерен вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2014 по 2016 год.

По информации источника, 25-летний футболист уже договорился с туринским клубом об условиях личного контракта. Он решительно настроен покинуть синих по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «старая синьора» предложила за испанца 60 миллионов евро. Сам «Челси» заплатил за него «Реалу» прошлым летом 66 миллионов.

В нынешнем сезоне Мората принял участие в 45 матчах, записав на свой счет 15 голов и шесть результативных передач.