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  • Мората принял решение вернуться в «Ювентус». Форвард уже согласовал личный контракт с туринцами

Мората принял решение вернуться в «Ювентус». Форвард уже согласовал личный контракт с туринцами

7 мая 2018, 14:25
8

Нападающий «Челси» Альваро Мората намерен вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2014 по 2016 год.

По информации источника, 25-летний футболист уже договорился с туринским клубом об условиях личного контракта. Он решительно настроен покинуть синих по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «старая синьора» предложила за испанца 60 миллионов евро. Сам «Челси» заплатил за него «Реалу» прошлым летом 66 миллионов.

В нынешнем сезоне Мората принял участие в 45 матчах, записав на свой счет 15 голов и шесть результативных передач.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Челси Мората Альваро
Комментарии (8)
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DeStar
1525700671
ну если ему там будет лучше.. пусть идет
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Cules2013
1525705356
При всей его критике, зашёл он неплохо. Не Диего Коста, но 15 голов и 6 ассистов - это не хухры мухры. Просто видно, что в АПЛ ему не очень комфортно. Поэтому решил вернуться туда, где уютнее.
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Berikosha
1525709402
АПЛ не для него, не его стиль
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Михаил_Боярский
1525711315
И потом опять в реал?)
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zigbert
1525715748
Что то ему не понравилось в АПЛ,хотя в Челси не на последних ролях.
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Dizayner
1525759865
добро пожаловать домой Альваро))
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ItalianFootball
1525763565
Ой, как все сомнительно. Что инфа, что его необходимость за такие деньги.
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Yurini
1525801824
Всё таки Мората не выдержал АПЛ...Тряпка... Пока был ребёнок Батшуайи, Мората был уверен что он будет в Старте всегда, Пришел Жиру и показал как надо делать результат...Вот Жиру настоящий Боец! Мората на выход! Многие будут только рады, даже партнёры по команде, которые создавали столько голевых моментов, которые Мората запорол своими кривыми ногами!
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