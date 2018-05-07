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    Мората принял решение вернуться в «Ювентус». Форвард уже согласовал личный контракт с туринцами

    Нападающий «Челси» Альваро Мората намерен вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2014 по 2016 год.

    По информации источника, 25-летний футболист уже договорился с туринским клубом об условиях личного контракта. Он решительно настроен покинуть синих по завершении сезона.

    Ранее сообщалось, что «старая синьора» предложила за испанца 60 миллионов евро. Сам «Челси» заплатил за него «Реалу» прошлым летом 66 миллионов.

    В нынешнем сезоне Мората принял участие в 45 матчах, записав на свой счет 15 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Calciomercato

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    07.05.2018 14:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +214

      Yurini 8 мая 2018, 20:50

      Всё таки Мората не выдержал АПЛ...Тряпка... Пока был ребёнок Батшуайи, Мората был уверен что он будет в Старте всегда, Пришел Жиру и показал как надо делать результат...Вот Жиру настоящий Боец! Мората на выход! Многие будут только рады, даже партнёры по команде, которые создавали столько голевых моментов, которые Мората запорол своими кривыми ногами!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 мая 2018, 10:12

      Ой, как все сомнительно. Что инфа, что его необходимость за такие деньги.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 8 мая 2018, 09:11

      добро пожаловать домой Альваро))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 20:55

      Что то ему не понравилось в АПЛ,хотя в Челси не на последних ролях.

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 7 мая 2018, 19:41

      И потом опять в реал?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 7 мая 2018, 19:10

      АПЛ не для него, не его стиль

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 мая 2018, 18:02

      При всей его критике, зашёл он неплохо. Не Диего Коста, но 15 голов и 6 ассистов - это не хухры мухры. Просто видно, что в АПЛ ему не очень комфортно. Поэтому решил вернуться туда, где уютнее.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 мая 2018, 16:44

      ну если ему там будет лучше.. пусть идет

      4
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