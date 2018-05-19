Буффон опубликовал прощальное письмо «Ювентусу». Вратарь покидает клуб, в котором провел 17 лет

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон опубликовал прощальное письмо своему клубу. 40-летний вратарь по завершении сезона покинет «старую синьору», за которую выступает с 2001 года. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в одном из английских топ-клубов или «ПСЖ».

«6111 дней. 6111 мгновений настоящей страсти. Радости, плача, поражений и побед.

Спасибо. Спасибо каждому из вас. Потому что каждый из вас помог сделать каждый момент моей жизни в черно-белых цветах особенным. Эти цвета стали моей второй кожей. Кожей, которую я носил, любил и чтил. За которой я присматривал и которую защищал. И делал это со всей страстью, которая всегда меня сопровождала.

Завтра путь заканчивается. Заканчивается книга, которую мы написали вместе. Эмоции меня переполняют. Их слишком много.

Неизбежно начнется новый путь. Новая книга. Она должна начаться. Для «Ювентуса», который всегда будет важнее любого футболиста! Который продолжит писать важные страницы своей книги. Бесконечной книги, как мне кажется. Потому что «Ювентус» – это уникальное, неповторимое и волшебное ДНК. «Ювентус» – это семья. Моя семья. Я никогда не перестану любить ее, благодарить ее и называть своим домом. Потому что она дала мне много. Все. Определенно намного больше, чем сделал для нее я.

Неизбежно начнется новый путь. Новая книга. Она должна начаться. Я научусь смотреть в будущее другими глазами. Я приму новые вызовы, которые предложит мне жизнь, с интересом человека, который не хочет чувствовать себя вне игры. С естественным страхом того, кто прошел много битв, выигранных и проигранных, и знает, что каждая новая отличается от предыдущей. И поэтому она сложнее.

Я приехал на стадион на велосипеде. Я был очень молод. Завтра я хочу метафорически уйти пешком, чтобы прочувствовать каждый момент, почувствовать тяжесть разлуки. И радость прощания. Чтобы почувствовать волнение. Чтобы понять, что я никогда не буду далеко от места, которое назову домом. Навсегда! Чтобы попрощаться с одноклубниками и друзьями, которые навсегда останутся моими братьями», – написал Буффон в своем инстаграме.

В составе «Ювентуса» Буффон стал девятикратным чемпионом Италии, четыре раза выиграл Кубок страны и трижды доходил до финала Лиги чемпионов.