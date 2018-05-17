Враслько вошел в трансферные планы «МЮ»

Руководство «Манчестер Юнайтед» определило одну из приоритетных целей на летнее трансферное окно. Им стал защитник «Атлетико» Шиме Врсалько.

За этот сезон футболист сборной Хорватии смог зарекомендовать себя в мадридском клубе с хорошей стороны, что привлекло к нему большое внимание многих европейских клубов. К тому же он отличается универсальностью – может играть в обороне как справа, так и слева.

Известно, что в «Атлетико» оценивают своего футболиста в 30 миллионов фунтов стерлингов.