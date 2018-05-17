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    Враслько вошел в трансферные планы «МЮ»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» определило одну из приоритетных целей на летнее трансферное окно. Им стал защитник «Атлетико» Шиме Врсалько.

    За этот сезон футболист сборной Хорватии смог зарекомендовать себя в мадридском клубе с хорошей стороны, что привлекло к нему большое внимание многих европейских клубов. К тому же он отличается универсальностью – может играть в обороне как справа, так и слева.

    Известно, что в «Атлетико» оценивают своего футболиста в 30 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Daily Mail

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    17.05.2018 10:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 мая 2018, 10:09

      Враслько)) Тем временем в Бомбардир стали принимать школьников, которые еще с трудом пишут)

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > bset 17 мая 2018, 10:22

      Хорошо хоть они в Фифу не играют, а то бы еще и Всралько написали бы

      5
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > bset 17 мая 2018, 10:29

      ладно хоть не Всралько написали)

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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > Майор Дзагоев 17 мая 2018, 10:54

      Оу оу полегче, футболист то тут при чем ))))

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