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    «Арсенал» может купить Сери из «Ниццы» сразу после назначения главного тренера

    Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери следующий сезон может начать в чемпионате Англии. Футболист попал в сферу интересов «Арсенала».

    Представители лондонского клуба уж вступили в переговорный процесс с агентами 26-летнего ивуарийца, который прошлым летом мог оказаться в «Барселоне», но тогда сделка сорвалась. Все формальности могут быть улажены сразу после того, как в «Арсенале» появится новый главный тренер, который и утвердит данный трансфер.

    Трансфер футболиста из «Ниццы» оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. Известно, что в его услугах также заинтересован «Челси».

    Источник: Skysports

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    16.05.2018 07:41
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