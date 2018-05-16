«Арсенал» может купить Сери из «Ниццы» сразу после назначения главного тренера

Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери следующий сезон может начать в чемпионате Англии. Футболист попал в сферу интересов «Арсенала».

Представители лондонского клуба уж вступили в переговорный процесс с агентами 26-летнего ивуарийца, который прошлым летом мог оказаться в «Барселоне», но тогда сделка сорвалась. Все формальности могут быть улажены сразу после того, как в «Арсенале» появится новый главный тренер, который и утвердит данный трансфер.

Трансфер футболиста из «Ниццы» оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. Известно, что в его услугах также заинтересован «Челси».