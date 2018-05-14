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    Неймар, Паулиньо и Коутиньо – в окончательной заявке сборной Бразилии на ЧМ-2018

    Сборная Бразилии определилась с окончательной заявкой на чемпионат мира-2018. Полностью заявка, опубликованная на сайте Конфедерации футбола Бразилии, выглядит следующим образом:

    Вратари: Алиссон, Эдерсон, Кассио Рамос.

    Защитники: Данило, Педро Жеромел, Марсело, Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер.

    Полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Ренато Аугусто, Фред, Коутиньо, Виллиан.

    Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Габриэл Жезус, Тайсон, Фирмино.

    Соперниками сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 станут команды Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 21:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +110

      Schicko 16 мая 2018, 12:19

      Эмм... А где Алекс Сандро?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 13:11

      Что ни игрок ,звезда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Selecao1982 14 мая 2018, 23:38

      Считаю промахом Тите что не взял Фабиньо, великолепный универсал который мог бы заменить Дани Алвеса а также в опроной зоне картину бы не испортил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 14 мая 2018, 22:19

      Бывало и лучше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 14 мая 2018, 21:37

      По именам - роскошно! По сути - претенденты! По факту - как получится!..))

      4
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