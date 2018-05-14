Неймар, Паулиньо и Коутиньо – в окончательной заявке сборной Бразилии на ЧМ-2018

Сборная Бразилии определилась с окончательной заявкой на чемпионат мира-2018. Полностью заявка, опубликованная на сайте Конфедерации футбола Бразилии, выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Кассио Рамос.

Защитники: Данило, Педро Жеромел, Марсело, Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер.

Полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Ренато Аугусто, Фред, Коутиньо, Виллиан.

Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Габриэл Жезус, Тайсон, Фирмино.

Соперниками сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 станут команды Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.