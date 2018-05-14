Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Амкар» – о стыковом матче в Тамбове: «Зачем 20 мая играть в манеже?»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением об условии проведения стыковых матчей РФПЛ с «Тамбовом».

    Первый матч за место в высшем дивизионе состоится 17 мая в Перми, ответный – 20 мая в Тамбове.

    – Мы играем почти летом. Премьер-лига – турнир дорогой, условия должны быть соответствующие. Если есть проблема со своим стадионом, надо арендовать арену в другом городе. У нас были проблемы с полем, мы их решали, выступая на резервных аренах. Здесь мы играем летом в манеже... Нужно уважать футболистов. Считаю, что играть в манеже 20 мая неправильно.

    – Какие ваши действия?

    – Звонил в РФС. Мне сказали, что в стыках будут те же поля, которые задействованы в первенстве. Но это принималось специальным решением исполкома. Но, может быть, принять иное решение, учитывая время года? Играй переходные матчи зимой, вопросов бы не возникло. Сейчас жара стоит, полей достаточно.

    – Что делать?

    – Арендовать нормальный стадион. Мы готовы приехать хоть в Хабаровск. Призываю играть в футбол в нормальных условиях.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2018 13:07
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      Stalin XP 15 мая 2018, 17:42

      Что, Амкар ещё до игры начал по полю кататься, изображая тяжелораненых? Это новая ступень в амкарстве

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 11:38

      Играть на арене Локомотива ,дело привычное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 мая 2018, 10:25

      Зачем запускать в премьер-лигу команду без поля? А если она выиграет кубок-снова шестую запускать? Идиотизм продолжается и Ульянов-Ленин смог бы решить этот вопрос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 17:39

      как они тогда собрались в рпл играть ? с зенитом и прочими такой номер не пройдет ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 17:23

      Просто у Тамбова есть цель - премьер-лига любой ценой.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Бухбух 14 мая 2018, 23:27

      Кабинетной ценой)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 мая 2018, 16:49

      Сочи или Ноу Камп на ваш выбор

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 14 мая 2018, 16:10

      Вспоминается - матч состоится при любой погоде. От себя добавлю - на любом стадионе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 14 мая 2018, 14:27

      Приезжайте в Волгоград)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 14 мая 2018, 14:02

      Так и скажите, что вы просто пытаетесь воспользоваться ситуацией и перенести выездной матч на нейтральное поле, повысив свои шансы.

      Матч должен быть в первую очередь для болельщиков - в данном случае, для тамбовских болельщиков. Какой ещё Хабаровск? Конечно, хреново играть в мае в манеже. В нашем провинциальном футболе вообще всё хреново. Но если есть где играть, надо играть в Тамбове.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Torvald64 14 мая 2018, 14:15

      А если нет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > vladimir-7 14 мая 2018, 15:17

      Если нет, то и суда нет - тогда понятно, что нужно переносить. Насколько я понял, всё же есть - но в манеже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 > TOMSON 14 мая 2018, 16:59

      Поляна в идеальном состоянии, вчера играли с Ахматом и не ни каких жалоб не было.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Torvald64 14 мая 2018, 17:13

      Так он и пишет, что в манеже 20 мая играть очень
      тяжело, а нормального поля в Тамбове нет и через
      РФС хотел договориться, чтобы игру перенесли в
      другой город.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 мая 2018, 13:56

      Лужники арендуйте)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 14 мая 2018, 17:16

      и без штанов останутся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11