«Амкар» – о стыковом матче в Тамбове: «Зачем 20 мая играть в манеже?»

Что, Амкар ещё до игры начал по полю кататься, изображая тяжелораненых? Это новая ступень в амкарстве
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением об условии проведения стыковых матчей РФПЛ с «Тамбовом».
Первый матч за место в высшем дивизионе состоится 17 мая в Перми, ответный – 20 мая в Тамбове.
– Мы играем почти летом. Премьер-лига – турнир дорогой, условия должны быть соответствующие. Если есть проблема со своим стадионом, надо арендовать арену в другом городе. У нас были проблемы с полем, мы их решали, выступая на резервных аренах. Здесь мы играем летом в манеже... Нужно уважать футболистов. Считаю, что играть в манеже 20 мая неправильно.
– Какие ваши действия?
– Звонил в РФС. Мне сказали, что в стыках будут те же поля, которые задействованы в первенстве. Но это принималось специальным решением исполкома. Но, может быть, принять иное решение, учитывая время года? Играй переходные матчи зимой, вопросов бы не возникло. Сейчас жара стоит, полей достаточно.
– Что делать?
– Арендовать нормальный стадион. Мы готовы приехать хоть в Хабаровск. Призываю играть в футбол в нормальных условиях.