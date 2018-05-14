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  • «Амкар» – о стыковом матче в Тамбове: «Зачем 20 мая играть в манеже?»

«Амкар» – о стыковом матче в Тамбове: «Зачем 20 мая играть в манеже?»

14 мая 2018, 13:07
19

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением об условии проведения стыковых матчей РФПЛ с «Тамбовом».

Первый матч за место в высшем дивизионе состоится 17 мая в Перми, ответный – 20 мая в Тамбове.

– Мы играем почти летом. Премьер-лига – турнир дорогой, условия должны быть соответствующие. Если есть проблема со своим стадионом, надо арендовать арену в другом городе. У нас были проблемы с полем, мы их решали, выступая на резервных аренах. Здесь мы играем летом в манеже... Нужно уважать футболистов. Считаю, что играть в манеже 20 мая неправильно.

– Какие ваши действия?

– Звонил в РФС. Мне сказали, что в стыках будут те же поля, которые задействованы в первенстве. Но это принималось специальным решением исполкома. Но, может быть, принять иное решение, учитывая время года? Играй переходные матчи зимой, вопросов бы не возникло. Сейчас жара стоит, полей достаточно.

– Что делать?

– Арендовать нормальный стадион. Мы готовы приехать хоть в Хабаровск. Призываю играть в футбол в нормальных условиях.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Матчи за место в РПЛ Амкар-Пермь Тамбов
Комментарии (19)
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Добрый Бобер
1526293001
Зачем играть домашний матч в Черкизово?
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gunstilzit
1526294421
Мы готовы приехать хоть в Хабаровск. У него там родные?
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Torvald64
1526295724
Так и скажите, что вы просто пытаетесь воспользоваться ситуацией и перенести выездной матч на нейтральное поле, повысив свои шансы. Матч должен быть в первую очередь для болельщиков - в данном случае, для тамбовских болельщиков. Какой ещё Хабаровск? Конечно, хреново играть в мае в манеже. В нашем провинциальном футболе вообще всё хреново. Но если есть где играть, надо играть в Тамбове.
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Старина Хэнк
1526303405
Вспоминается - матч состоится при любой погоде. От себя добавлю - на любом стадионе.
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Полная Канистра
1526305775
Сочи или Ноу Камп на ваш выбор
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Бухбух
1526307790
Просто у Тамбова есть цель - премьер-лига любой ценой.
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anri1703
1526308799
как они тогда собрались в рпл играть ? с зенитом и прочими такой номер не пройдет ))
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val-berezko
1526369158
Зачем запускать в премьер-лигу команду без поля? А если она выиграет кубок-снова шестую запускать? Идиотизм продолжается и Ульянов-Ленин смог бы решить этот вопрос.
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zigbert
1526373502
Играть на арене Локомотива ,дело привычное.
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Stalin XP
1526395324
Что, Амкар ещё до игры начал по полю кататься, изображая тяжелораненых? Это новая ступень в амкарстве
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