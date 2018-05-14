«Амкар» – о стыковом матче в Тамбове: «Зачем 20 мая играть в манеже?»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением об условии проведения стыковых матчей РФПЛ с «Тамбовом».

Первый матч за место в высшем дивизионе состоится 17 мая в Перми, ответный – 20 мая в Тамбове.

– Мы играем почти летом. Премьер-лига – турнир дорогой, условия должны быть соответствующие. Если есть проблема со своим стадионом, надо арендовать арену в другом городе. У нас были проблемы с полем, мы их решали, выступая на резервных аренах. Здесь мы играем летом в манеже... Нужно уважать футболистов. Считаю, что играть в манеже 20 мая неправильно.

– Какие ваши действия?

– Звонил в РФС. Мне сказали, что в стыках будут те же поля, которые задействованы в первенстве. Но это принималось специальным решением исполкома. Но, может быть, принять иное решение, учитывая время года? Играй переходные матчи зимой, вопросов бы не возникло. Сейчас жара стоит, полей достаточно.

– Что делать?

– Арендовать нормальный стадион. Мы готовы приехать хоть в Хабаровск. Призываю играть в футбол в нормальных условиях.