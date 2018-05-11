Лига 1. «Марсель» вдесятером вырвал ничью у «Генгама», в матче забито шесть мячей

В матче 37-го тура чемпионата Франции «Генгам» на своем поле сыграл вничью с «Марселем» – 3:3.

В середине второй половины встречи при счете 2:2 «Марсель» остался вдесятером после удаления голкипера Стива Манданда. «Генгам» вышел вперед, забив на 70-й минуте, но в концовке встречи гости сумели снова сравнять счет.

Чемпионат Франции. Лига 1. 37-й тур

Генгам – Марсель – 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Жермен, 2; 0:2 – Товен, 14; 1:2 – Гренье, 42; 2:2 – Гренье (с пенальти), 3:2 – Бриан (с пенальти), 70; 3:3 – Товен, 81.

Удаление: нет – Манданда.

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