Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «Марсель» вдесятером вырвал ничью у «Генгама», в матче забито шесть мячей

    В матче 37-го тура чемпионата Франции «Генгам» на своем поле сыграл вничью с «Марселем» – 3:3.

    В середине второй половины встречи при счете 2:2 «Марсель» остался вдесятером после удаления голкипера Стива Манданда. «Генгам» вышел вперед, забив на 70-й минуте, но в концовке встречи гости сумели снова сравнять счет.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 37-й тур

    Генгам – Марсель – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Жермен, 2; 0:2 – Товен, 14; 1:2 – Гренье, 42; 2:2 – Гренье (с пенальти), 3:2 – Бриан (с пенальти), 70; 3:3 – Товен, 81.

    Удаление: нет – Манданда.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2018 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11