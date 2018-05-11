«Ювентус» готов продать Игуаина летом за 50 миллионов

«Ювентус» готов расстаться с нападающим Гонсало Игуаином в летнее трансферное окно за 50 миллионов евро.

Туринцы должны совершить какие-то продажи, прежде чем смогут приобрести несколько лучших игроков. «Бьянконери» решили «пожертвовать» Игуаином, а не Пауло Дибалой.

Предполагается, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Челси».

Игуаин перешел в «старую синьору» из «Наполи» в 2016 году за 90 миллионов. В текущем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.