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    «Ювентус» готов продать Игуаина летом за 50 миллионов

    «Ювентус» готов расстаться с нападающим Гонсало Игуаином в летнее трансферное окно за 50 миллионов евро.

    Туринцы должны совершить какие-то продажи, прежде чем смогут приобрести несколько лучших игроков. «Бьянконери» решили «пожертвовать» Игуаином, а не Пауло Дибалой.

    Предполагается, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Челси».

    Игуаин перешел в «старую синьору» из «Наполи» в 2016 году за 90 миллионов. В текущем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    11.05.2018 15:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2018, 10:23

      В первоисточнике преподнесено как вопрос или размышление - Кого продать ? А Бомба уже все решила и утвердила.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 мая 2018, 19:03

      Там много кого можно продать, например Маркизио...

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 11 мая 2018, 16:24

      Утка!
      Юве - не та команда которая теряет деньги на трансферах.

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Ubuntu 12 мая 2018, 00:12

      есть устойчивое выражение: "бросать деньги на ветер". Зачем портить оригинал? И никто не бросил денег на ветер, он свои бабки уже отбил, не говоря о той части, которая окупилась продажей его футболок

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 11 мая 2018, 15:38

      На Юве не похоже...терять 40 млн. евро за два года...

      -2
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